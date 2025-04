Michelle Trachtenberg, svelata la causa della morte dell'attrice di Buffy e Gossip Girl

News Serie TV

L'attrice Michelle Trachtenberg era stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York lo scorso 26 febbraio: il medico legale ha stabilito ora perché.

Dopo quasi due mesi, è stata finalmente resa nota la causa della morte di Michelle Trachtenberg, l'attrice nota soprattutto per i suoi ruoli iconici in Buffy l'Ammazzavampiri e Gossip Girl. Secondo quanto comunicato a Deadline dall'Ufficio del Medico Legale di New York, la 39enne è deceduta per cause naturali legate a complicazioni del diabete mellito.

Michelle Trachtenberg: Svelate le cause del decesso

Trachtenberg era stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di Midtown Manhattan, vicino a Columbus Circle, lo scorso 26 febbraio. I paramedici intervenuti sul posto non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso. Fin da subito, non era stato sospettato alcun atto criminale o segno di violenza, ma i giornali avevano ricordato che l'attrice aveva affrontato problemi di salute nei mesi precedenti, sottoponendosi anche a un trapianto di fegato.

In un primo momento, la causa della morte era rimasta "non determinata" poiché la famiglia dell'attrice aveva chiesto, per motivi religiosi, che non venisse effettuata l'autopsia. In assenza di sospetti di reato, il medico legale ha rispettato la volontà dei familiari, scegliendo di attendere i risultati degli esami di laboratorio prima di emettere una diagnosi definitiva. Con l'arrivo dei dati clinici, è stato possibile stabilire che la morte è avvenuta per complicazioni legate al diabete, una malattia cronica che può comportare gravi conseguenze se non tenuta sotto controllo.

L'addio da parte dei colleghi

Michelle Trachtenberg era diventata celebre nei primi anni 2000 grazie al ruolo di Dawn Summers, la sorella minore di Buffy, introdotta nella quinta stagione della serie cult Buffy l'Ammazzavampiri e rimasta nel cast fino alla fine. In seguito aveva conquistato il pubblico interpretando la spregiudicata Georgina Sparks in Gossip Girl, apparendo in diverse stagioni della serie e poi anche come guest star in due episodi nel reboot del 2021. Tra le sue altre partecipazioni televisive si ricordano Six Feet Under, Weeds, Sleepy Hollow e Criminal Minds, mentre al cinema la ricordiamo in film come Harriet la spia e EuroTrip.

Alla notizia della sua scomparsa, un portavoce dell’attrice aveva diffuso una nota dichiarando: "Con grande tristezza confermiamo che Michelle Trachtenberg ci ha lasciati. La famiglia chiede il massimo rispetto della privacy in questo momento di dolore". Successivamente, diverse ex co-star di Buffy e Gossip Girl - da Sarah Michelle Gellar a Blake Lively - avevano ricordato la collega scomparsa, con affettuosi post sui social.