Michelle Trachtenberg, le star di Buffy e Gossip Girl ricordano l'attrice scomparsa

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Michelle Trachtenberg, di soli 39 anni: gli attori che hanno lavorato con lei l'hanno ricordata con una valanga di post sui social.

La tragica notizia della morte di Michelle Trachtenberg, l'attrice che gli appassionati di serie tv ricordano soprattutto per il suo ruolo di Dawn in Buffy l'ammazzavampiri e di Georgina Sparks in Gossip Girl, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Trachtenberg, che aveva solo 39 anni, è stata trovata senza vita mercoledì 26 febbraio in un appartamento di New York vicino a Columbus Circle. Secondo quanto riferito da ABC News, la sua morte non sarebbe sospetta; l'attrice, infatti, aveva subito di recente un trapianto di fegato e si pensa che possibili complicazioni possano essere state la causa del decesso. Nelle ultime ore sono state tante le star che hanno lavorato con lei in passato che hanno voluto affidare ai social i loro ricordi. Ecco i messaggi più toccanti.

I messaggi delle star di Buffy

Michelle Trachtenberg ha esordito proprio in Buffy l'ammazzavampiri durante la quinta stagione, dove ha interpretato Dawn Summers, la sorella minore di Buffy (Sarah Michelle Gellar). Il suo ruolo ha segnato un momento importante nella serie, e l'attrice è poi rimasta nel cast fino alla fine. Gli omaggi da parte dei suoi ex colleghi non si sono fatti attendere. David Boreanaz, che in Buffy interpretava Angel, ha condiviso su Instagram una storia in cui ha scritto: "Molto triste... notizia terribile. Riposa in pace, prego per lei e la sua famiglia".

Christina Caulfield, che in Buffy interpretava Anya, ha scritto: "Mi dispiace così tanto che la tua luce brillante si sia spenta così giovane. La nostra famiglia di Buffy ha perso una sorellina oggi. Riposa in pace, dolce Mish Mish. Sei stata amata."

James Marsters, noto per il suo ruolo di Spike in Buffy e Angel, ha scritto: "Il mio cuore è pesante oggi. Abbiamo perso una bell'anima. Michelle era incredibilmente intelligente, irresistibilmente divertente e molto talentuosa. È morta troppo giovane, e lascia dietro di sé tante persone che la conoscevano e la amavano. Il mio cuore è con la sua famiglia, che sono persone fantastiche e stanno vivendo la più grande perdita che una persona possa sopportare. Spero che tutti possano dare loro lo spazio per guarire in questo periodo difficile. Buon viaggio Michelle. Ci manchi".

Alyson Hannigan, che in Buffy interpretava Willow, ha espresso il suo dolore dicendo: "Sono profondamente rattristata dalla notizia della morte di Michelle. Ha portato un'energia amorevole sul set di Buffy. I miei pensieri sono con la famiglia e gli amici di Michelle."

In un post Instagram, Claire Kramer, che interpretava Glory in Buffy, ha ricordato la sua collega scrivendo: "Addio piccola. Un'anima talentuosa e gentile, andata troppo presto! Ora sei libera di volare...".

Le star di Gossip Girl ricordano la loro Georgina

Dopo la conclusione di Buffy, Trachtenberg ha continuato a lavorare in altre serie e film, tra cui Six Feet Under, sei stagioni di Gossip Girl, il medical drama Mercy e Weeds, oltre a un'apparizione nel reboot di Gossip Girl di Max, dove ha ripreso il suo celebre ruolo di Georgina.

Blake Lively, che ha lavorato con Trachtenberg in Gossip Girl, ha scritto: "Era elettricità. Sapevi quando entrava in una stanza, perché la vibrazione cambiava. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200 percento. Rideva al massimo alla battuta di qualcuno, affrontava le autorità quando sentiva che qualcosa non andava, si preoccupava profondamente del suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore, per quanto doloroso potesse essere a volte, era lealissima con i suoi amici e coraggiosa per coloro che amava, era grande e audace e inconfondibilmente se stessa".

Chace Crawford, che interpretava Nate Archibald, ha condiviso delle foto con Trachtenberg su Instagram, accompagnate dalla didascalia: "Michelle era unica. Ricordo il suo primo giorno sul set, ha preso il controllo come una vera forza della natura, così comica e magnetica... Ricordo quegli anni con un grande sorriso. Una perdita terribile. Ti voglio bene".

Anche Ed Westwick, che in Gossip Girl interpretava Chuck Bass, ha espresso il suo dispiacere tramite una storia Instagram: "Così triste sentire della morte di Michelle Trachtenberg. Prego per lei".

Infine Rosie O'Donnell, che aveva recitato con Michelle nel film Harriet la spia del 1996, ha definito la morte dell'attrice "devastante", aggiungendo: "L'ho amata molto. Ha avuto delle difficoltà negli ultimi anni. Avrei voluto poterla aiutare."