Michael Mann è tornato: il trailer di Tokyo Vice, la sua nuova serie per HBO

Ansel Elgort e Ken Watanabe sono i protagonisti di questa nuova serie crime ispirata dal romanzo di memorie di un giornalista americano immerso nella Tokyo segreta della fine degli anni Novanta. Tokyo Vice debutta in streaming su HBO il 7 aprile.

Tutti stiamo già aspettando il lungamente atteso film su Enzo Ferrari oramai divenuto realtà, con Adam Driver nei panni del Drake di Maranello.

Ma i tanti fan di Michael Mann hanno qualcosa, e qualcosa di davvero molto sostanzioso, per ingannare l'attesa: il 7 aprile su HBO (e, quindi, presumibilmente, a breve anche da noi su Sky) debutterà infatti Tokyo Vice, la nuova serie televisiva firmata da Mann, ambientata in Giappone e con protagonisti Ansel Elgort e Ken Watanabe di cui vi mostriamo di seguito il trailer.

Tokyo Vice nasce come adattamento del libro di memorie del giornalista statunitense Jake Adelstein intitolato "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan", nel quale raccontava le sue esperienze giornalistiche allo Yomuri Shimbun, uno dei principali quotidiani giapponese. Adelstein, attualmente collaboratore del The Daily Beast, è stato il primo giornalista non giapponese a lavorare per quel giornale, e il suo lavoro in Giappone gli costò l'ostilità di molti potenti, fino a che un articolo che scrisse per il Washington Post suscitò le ire della Yakuza, spingendolo a lasciare definitivamente il paese.

Ideata e scrittta da J.T. Rogers, Tokyo Vice vede Mann alla regia dell'episodio pilota, mentre molto altri sono stati diretti dal regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Destin Daniel Cretton.

Ansel Elgort interpreta il ruolo del giornalista ispirato ad Adelstein, mentre Ken Watanabe è un detective che è una sorta di Virgilio che porta il giornalista alla scoperta della complessità e dei misteri della Tokyo invisibile a turisti e stranieri. Nel cast ci sono anche Rachel Kellar, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Ito Hideaki, Kasamatsu Sho e Yamashita Tomohisa.

Tokyo Vice: il trailer della nuova serie di Michael Mann



Liberamente ispirato al racconto fatto dal giornalista americano Jake Adelstein delle vicende della polizia metropolitana di Tokyo, questa serie crime drima, girata nella capitale giapponese, cattura la quodidiana immersione di Adelstein nel mondo sommerso e al neon della Tokyo della fine degli anni Novanta, dove niente e nessuno sono davvero quello che sembrano.