Mercoledì: Un video ci porta sul set di una stagione 2 "più grande e contorta"

Netflix ha mostrato le prime scene della seconda stagione alla Geeked Week 2024.

In attesa di rivedere Mercoledì Addams e il suo fascino oscuro su Netflix, in occasione della Geeked Week 2024, il servizio streaming ha aperto al pubblico le porte del set della sua serie tv di successo Mercoledì per mostrargli attraverso un video qualche breve scena della seconda stagione e alcuni momenti del dietro le quinte durante la sua realizzazione, in compagnia della star Jenna Ortega, degli altri membri del cast e del regista Tim Burton, che come è stato appena confermato dirigerà metà dei nuovi episodi.

Backstage: Stagione 2 - Anteprima dietro le quinte della serie Netflix di Tim Burton - HD

Mercoledì: Tutto quello che sappiamo della stagione 2

"Questa stagione sarà più grande e contorta di quanto immaginiate", assicura Catherine Zeta-Jones nel video, dopo aver ammirato Mercoledì proporre a qualcuno di giocare alle bambole mentre stringe in una mano una lama seghettata. Possiamo vedere anche Gomez e Morticia Addams, i genitori della cinica protagonista, tornare alla Nevermore Academy durante quello che sembra essere l'inizio del nuovo anno scolastico e quest'ultima urlare qualcosa a un microfono. Tutto accade in modo molto veloce. Del resto, come avverte la stessa Mercoledì, "Se vi mostrassimo altro vi sanguinerebbero gli occhi".

Non si sa molto di quello che accadrà nella seconda stagione, ma Ortega ha anticipato che vedremo la sua Mercoledì alle prese con una vicenda molto più horror e thriller, mentre gli ideatori Al Gough e Miles Millar hanno detto di essere "emozionati dal fatto che l'intera famiglia Addams si iscriverà alla Nevermore Academy in questa stagione, insieme a un cast da sogno di icone e volti nuovi". A proposito di questi ultimi, sappiamo che Steve Buscemi interpreterà Barry Dort, a quanto pare il nuovo preside della scuola, mentre ruoli non meglio precisati sono stati affidati a Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor. Inoltre, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo e Joonas Suotamo interpreteranno un ruolo da guest star insieme al leggendario Christopher Lloyd, già volto di Zio Fester ne La famiglia Addams.