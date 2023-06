Mercoledì, stop al romanticismo largo all'horror: Nella seconda stagione nessun interesse amoroso per la protagonista

News Serie TV

L'attrice di Mercoledì Jenna Ortega ha rivelato che i prossimi episodi della serie Netflix cambieranno registro prediligendo il genere horror a scapito delle vicende sentimentali.

Dimenticate il risveglio romantico della giovane Mercoledì Addams accennato nella prima stagione. La seconda stagione di Mercoledì vira verso l'horror e non prevede interessi amorosi per la protagonista. Ospite del format Actors on Actors di Variety, lo ha anticipato Jenna Ortega in persona, star della serie e ora anche produttrice esecutiva dei nuovi episodi.

Mercoledì 2: L'aspetto horror sarà predominante

"Abbiamo deciso di voler approfondire un po' di più l'aspetto horror dello show. Perché è così spensierata, e in una serie come questa con vampiri, lupi mannari e superpoteri non puoi prenderti troppo sul serio", ha detto Ortega (nelle ultime settimane coinvolta in un battibecco a distanza con gli sceneggiatori, per aver dichiarato di aver modificato alcune parti del copione della prima stagione che non riteneva adatte al suo personaggio).

Mercoledì 2: Jenna Ortega si prende la rivincita sugli sceneggiatori diventando anche produttrice Leggi anche

Più mostri e meno romanticismo, allora. Mercoledì Addams non avrà un ragazzo a cui donare il proprio cuore nei nuovi episodi. "Stiamo evitando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico", ha osservato l'attrice. Nella prima stagione, lo ricorderete, la protagonista era coinvolta in un triangolo amoroso con Tyler Galpin (Hunter Doohan), che si è rivelato essere l'hyde dietro la follia omicida, e Xavier Thorpe (Percy Hynes White) che è stato ingiustamente accusato di essere il colpevole. Una trama che, come dichiarato in una precedente occasione da Ortega, secondo lei semplicemente "non aveva senso".

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

Mentre lo sciopero degli sceneggiatori rallenta inevitabilmente i lavori della seconda stagione di Mercoledì (lei cui riprese dovrebbero - ma il condizionale è d'obbligo - iniziare entro la fine dell'anno), i creatori della serie Al Gough e Miles Millar hanno anche altre idee da mettere in atto. Vorrebbero, per esempio, esplorare ulteriormente le dinamiche familiari della famiglia Addams. "Ci è sembrato come se avessimo appena sfiorato la superficie di quei personaggi, e gli attori sono così fantastici in quei ruoli", ha detto Millara TVLine. “Catherine [Zeta-Jones] è, credo, un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l'idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante", ha aggiunto.