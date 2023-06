Mercoledì 2: Jenna Ortega si prende la rivincita sugli sceneggiatori diventando anche produttrice

News Serie TV

L'attrice ha spiegato perché ha puntato i piedi sul set della prima stagione di Mercoledì e ha annunciato che nei nuovi episodi il suo contributo sarà ancora più significativo.

Jenna Ortega avrà più voce in capitolo nell'iter di lavorazione della seconda stagione di Mercoledì. L'attrice, che ultimamente si è trovata nell'occhio del ciclone per aver ammesso di aver modificato alcune parti della sceneggiatura della serie Netflix osando mettersi contro gli stessi autori, ha annunciato che nei nuovi episodi ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. In questo modo potrà far valere ancora di più le sue opinioni e avrà un maggior controllo sul suo personaggio. Lo ha detto durante una tavola rotonda organizzata da The Hollywood Reporter spiegando anche, nel dettaglio, perché durante le riprese della prima stagione di Mercoledì aveva puntato i piedi pretendendo le modifiche alla sceneggiatura.

Mercoledì, Jenna Ortega: Ecco perché si è messa contro gli sceneggiatori

Ortega ha difeso la sua decisione di imporsi sugli autori di Mercoledì. "Quando ho lavorato a Mercoledì, ho davvero puntato i piedi e ho chiarito che tutto ciò che avevo da dire era importante ed è stato ascoltato", ha raccontato. Inoltre, ha spiegato che questo suo atteggiamento deriva dalle sue esperienze passate. "So cosa vuol dire piacere alle persone in questo settore, e so quanto io sia stata infelice o frustrante in passato", ha aggiunto.

"Ho avuto esperienze in tv in cui ho sentito che la mia voce non veniva ascoltata, che dovevo essere un burattino. Mi è stato detto sui set, 'Non lo sai perché non sei uno sceneggiatore' o, 'Stai zitta e fai il tuo lavoro.' Da quando avevo 12 anni, ho sentito cose del genere", ha ricordato. Ma, nonostante le sue preoccupazioni, ha affermato che Mercoledì è stata per lei un'esperienza fortemente positiva e che si sente "fortunata a lavorare con qualcuno come Tim Burton che un giorno mi ha trascinato nella sua roulotte e ha detto che voleva essere una cassa di risonanza per la mia voce". Adesso potrà continuare a far sentire la sua voce avendo il controllo sulla sua Mercoledì. "Mi sento davvero, davvero fortunata ad essere una produttrice questa volta", ha concluso.