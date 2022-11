Mercoledì: Sì, il mostro della serie è una creazione originale di Tim Burton

News Serie TV

Al regista sono state proposte una cinquantina di versioni diverse della creatura che terrorizza la Nevermore Academy, ma non era mai soddisfatto e alla fine l'ha disegnata da solo.

Il mondo delle fiabe dark di Tim Burton e tutto l'immaginario e l'estetica con cui il regista ha arricchito i suoi capolavori più celebri sono evidenti anche in Mercoledì, la serie Netflix incentrata sulla giovane Mercoledì Addams. Tim Burton ha diretto 4 episodi su 8 della serie creata da Alfred Gough e Miles Millar ma ha lasciato decisamente il segno mettendoci del suo. Parlando con TVLine, Gough ha confermato una curiosità che vi sarà venuta guardando la serie. Ha svelato, infatti, che il mostro al centro di una delle storyline più importanti è stato disegnato da Tim Burton in persona. Continuate a leggere soltanto se avete visto almeno i primi due episodi, perché seguirà qualche piccolo spoiler.

Mercoledì: I retroscena del mostro creato da Tim Burton

Nel primo episodio della serie, Mercoledì (interpretata da Jenna Ortega) si precipita nel bosco per salvare il compagno di classe Rowan, solo per scoprire che proprio Rowen stava cercando di ucciderla. Ma prima che questo possa completare la sua missione, una bestia gigante interviene e le salva la vita. Più avanti questo mostro si vedrà anche in altre occasioni e, come si scoprirà, avrà un ruolo centrale nella storia. Colpisce il design di questa creatura con denti aguzzi, una gobba e occhi giganti che in effetti ricordano molto lo stile di Tim Burton (soprattutto gli occhi).

Mercoledì: la nostra intervista esclusiva a Tim Burton sulla serie Netflix Leggi anche

“Questo è letteralmente un progetto di Tim", ha spiegato il co-showrunner Al Gough. Burton, come ha raccontato, avrebbe esaminato circa 50 o 60 versioni del mostro disegnate da alcuni dei più quotati illustratori di Hollywood (a quanto pare sono stati interpellati anche disegnatori che hanno collaborato con la produzione di Stranger Things). Ma il regista, sentendosi sempre insoddisfatto del risultato e dell'aspetto finale della creatura, ha deciso di disegnare di persona un'immagine ad acquerello del mostro che poi è diventata quella che abbiamo visto sullo schermo. “Penso che sia così originale, unico e inquietante. Questo è esattamente ciò che volevamo. È davvero unico. Eravamo così entusiasti di avere qualcosa di specifico per la serie e per Tim", ha concluso il co-showrunner.