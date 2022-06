Mercoledì: Netflix svela Mano, in attesa del primo trailer della serie tv

News Serie TV

Diretta e prodotta da Tim Burton, la serie sarà presentata la prossima settimana alla Geeked Week 2022.

La prossima settimana, la Geeked Week 2022 sarà la cornice ideale per Netflix in cui aggiornare il pubblico su Mercoledì, l'attesissima serie tv basata su La famiglia Addams diretta dal nominato all'Oscar Tim Burton. Forse ne conosceremo finalmente la data di debutto, mentre è confermato che sarà possibile osservarne il primo trailer, o qualcosa di simile. Nell'attesa (l'appuntamento è fissato precisamente per la serata di lunedì), un teaser trailer condiviso via social mostra per la prima volta Mano, celebre e insolito personaggio del franchise.

Enjoy this marketing ploy. pic.twitter.com/RBgB7TrV6K — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) June 1, 2022

La trama e il cast di Mercoledì

Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Mercoledì è un dramedy di formazione che esplora gli anni di Mercoledì Addams (interpretata dalla Jenna Ortega di YOU) come studentessa della Nevermore Academy. La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori - Gomez e Morticia (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones) - 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Nella serie recitano anche la veterana de Il Trono di Spade Gwendoline Christie con il ruolo di Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy, la quale ha ancora un conto in sospeso con la sua ex compagna di corso Morticia Addams; l'esordiente Victor Dorobantu di Mano; Isaac Ordonez di Pugsley Addams; e George Burcea del maggiordomo Lurch. Si aggiungono Hunter Doohan (interprete di Tyler Galpin, il figlio dello sceriffo con il quale Mercoledì stringe un'amicizia improbabile), Thora Birch (Tamara Novak), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Joy Sunday (Bianca Barclay), Emma Myers (Enid Sinclair), Riki Lindhome (Valerie Kinbott), Jamie McShane (Donovan Galpin), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Naomi Ogawa (Yoko Tanaka) e Moosa Mostafa (Eugene Otinger). Chiaramente, abbiamo tenuto il meglio per ultimo: Christina Ricci, interprete di Mercoledì sul grande schermo, apparirà anch'essa nella serie con un ruolo misterioso.