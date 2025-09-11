TGCom24
Mercoledì, lo spin-off su Zio Fester fa passi avanti e per Fred Armisen "è fantastico"

Carolina Mautone

Ospite di Jimmy Fallon, Fred Armisen ha confermato che sta lavorando molto intensamente allo lo spin-off di Mercoledì incentrato sull'eccentrica figura di Zio Fester e che avremo delle sorprese: ecco cosa ha detto e cosa sappiamo finora.

Mercoledì, lo spin-off su Zio Fester fa passi avanti e per Fred Armisen "è fantastico"

La seconda stagione di Mercoledì si è conclusa con l'uscita della seconda parte su Netflix lo scorso 3 settembre ma, come sappiamo, il servizio di video in streaming intende capitalizzare il più possibile il successo della serie incentrata sulla giovane Addams espandendone l'universo (oltre a una terza stagione già confermata). Sappiamo, ormai da diversi mesi, che lo streamer sta lavorando su una serie spin-off dedicata a uno dei personaggi più amati e imprevedibili della serie: Zio Fester. Recentemente proprio lo stesso Fred Armisen, l'attore che presta il volto al fratello di Gomez, ha confermato che il progetto è in sviluppo attivo e sta facendo passi avanti. Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore, pur senza rivelare troppi dettagli sulla trama, ha dichiarato semplicemente che questo nuovo capitolo "è fantastico e qualcosa di incredibile".

Mercoledì: Gli aggiornamenti sullo spin-off da Fred Armisen

Le prime indiscrezioni sullo spin-off erano arrivate già a dicembre 2023, quando Deadline aveva riportato che Netflix, in collaborazione con MGM Television, aveva messo in cantiere una serie parallela ambientata nello stesso universo di Mercoledì. Fred Armisen, apparso come guest star nelle prime due stagioni, è stato da subito considerato il volto perfetto per guidare questo progetto autonomo. E ora, con le sue parole, arriva la conferma definitiva: il lavoro è in corso, anche se i dettagli sono ancora riservati.

Leggi anche Mercoledì 2: La spiegazione del finale di stagione e come getta le basi per la terza

La storia di Zio Fester, eccentrico outsider

Zio Fester è uno dei personaggi più imprevedibili dell'universo Addams. Nella serie Mercoledì è il fratello di Gomez Addams e l'eccentrico zio della protagonista, dotato della capacità di generare elettricità con il proprio corpo. Fin dalla sua prima apparizione nella prima stagione, Fester si è rivelato un alleato fondamentale per Mercoledì nei momenti più complessi, pur restando sempre ai margini, un outsider in tutto e per tutto. Nella seconda stagione il suo ruolo si amplia notevolmente: accompagna Mercoledì in una pericolosa missione all'interno dell'istituto psichiatrico Willow Hill, dove usa i suoi poteri per liberare altri emarginati soprannaturali. Il loro legame si consolida, tanto che nel finale di stagione Mercoledì sceglie proprio lui come compagno di viaggio per una nuova avventura.

L'idea di una serie incentrata su Zio Fester non nasce per caso. Il personaggio, con la sua natura instabile e il suo passato turbolento fatto di fughe, documenti falsi e imprese ai limiti della legalità, rappresenta il tipo di figura che si presta perfettamente a uno spin-off indipendente. Nella seconda stagione emerge chiaramente perché non abbia mai frequentato la Nevermore Academy, diversamente dal fratello: troppo imprevedibile e troppo caotico, sarebbe stato espulso inh poche ore. Eppure è proprio questa sua attitudine a dir poco pazzerella che lo rende irresistibile.

Cosa sappiamo sullo spin-off

Attualmente la serie è in fase di sviluppo iniziale, senza una data di uscita definita né dettagli confermati sulla trama o sul coinvolgimento di altri membri del cast principale di Mercoledì. Verosimilmente, lo spin-off potrebbe essere incentrato su una particolare avventura di Fester (una delle tante che lo ha portato in giro per il mondo con decine di identità diverse). Non è chiaro neppure se Tim Burton tornerà alla regia o se gli attuali showrunner della serie originale, Alfred Gough e Miles Millar, saranno coinvolti anche in questo progetto. Tuttavia, Fred Armisen ha lasciato intendere che ci saranno sorprese e che l'esperienza si sta dimostrando estremamente positiva. Al momento non ha potuto rivelare altri dettagli sulla nuova serie ma, in passato, aveva affermato di non sentire alcuna pressione nel bilanciare la parte comica con l'atmosfera più cupa della serie originale. "È così divertente da fare. Mi sembra tutto molto naturale. Amo incarnare questo personaggio che esiste da così tanto tempo. È questo il bello", aveva affermato parlando con Deadline.

