Mercoledì 2: La spiegazione del finale di stagione e come getta le basi per la terza

La seconda stagione di Mercoledì è terminata con alcune questioni rimaste in sospeso e un colpo di scena che prepara il terreno per la prossima stagione, già confermata da Netflix: i commenti degli showrunner e tutte le anticipazioni (SPOILER).

La seconda stagione di Mercoledì si è conclusa con un finale (i 4 episodi della Parte 2 disponibili su Netflix dal 3 settembre) ricco di sorprese e misteri irrisolti che hanno lasciato il pubblico con una miriade di domande e che hanno posto le basi per una terza stagione già confermata. Gli showrunner Al Gough e Miles Millar, parlando con Tudum, hanno spiegato alcune scelte narrative e svelato qualche anticipazione su cosa dobbiamo aspettarci in futuro. Sono tanti i punti da chiarire: dal ritorno di personaggi misteriosi, come la zia Ophelia, fino alla crescita emotiva di Mercoledì (Jenna Ortega), passando per le nuove trasformazioni di Enid e Tyler. La terza stagione, hanno detto, sarà la più oscura di tutte e approfondirà le dinamiche familiari degli Addams e i segreti ancora sepolti. Analizziamo i principali colpi di scena e le anticipazioni della stagione 3 di Mercoledì.

Naturalmente continuate a leggere soltanto se avete già visto i 4 episodi finali di Mercoledì 2, perché seguiranno spoiler.

Mercoledì 2: Il finale spiegato punto per punto

Il mistero di zia Ophelia rimane aperto

Uno degli sviluppi più enigmatici del finale riguarda l’apparizione di zia Ophelia che sembrava da tempo scomparsa ma che si rivela essere viva, nascosta in un oscuro seminterrato nella casa della nonna Hester. Le parole misteriose da lei scritte sulla parete, "Mercoledì deve morire", lasciano presagire una minaccia. Secondo Al Gough, co-creatore di Mercoledì: "Era sempre nel nostro piano svelare la sua presenza in un modo che nessuno si aspettava, per poi guidare il pubblico verso la terza stagione". Questo mistero sarà uno dei principali nei prossimi episodi.

Ophelia sembra essere un personaggio ambivalente: sarà un'alleata o una nemica per Mercoledì? Le dinamiche familiari, in particolare con Morticia, potrebbero essere la chiave per risolvere questo mistero. Miles Millar, co-showrunner, ha sottolineato l'importanza di questo ritorno anticipando: "La riapparizione di Ophelia esploderà come una bomba nella vita della famiglia Addams, lasciando tante domande senza risposta".

Il ritorno dei poteri psichici di Mercoledì

Un altro aspetto che i fan hanno atteso con ansia è il ritorno dei poteri psichici di Mercoledì. Dopo aver perso le sue abilità per un uso eccessivo, Mercoledì inizia a recuperare la sua connessione con il soprannaturale, come dimostra la visione di zia Ophelia nel finale. "La sua crescita emotiva e il suo legame con Morticia sono cruciali per il ritorno dei suoi poteri", ha spiegato Millar. Mercoledì sta crescendo e lo testimonia anche il dono del diario di zia Ophelia da parte di Morticia. "Questo dono rappresenta una svolta significativa, non solo nel rapporto tra le due, ma anche nel cammino di Mercoledì come persona", ha aggiunto Gough.

Enid e la sua trasformazione in lupo mannaro alfa

Enid, l'amica di Mercoledì, ha subito un'importante trasformazione: da semplice lupo mannaro a vero e proprio alfa. "Diventare un alfa è un’arma a doppio taglio per Enid.Da un lato, ottiene tutto ciò che ha sempre desiderato, il potere e il riconoscimento, ma dall’altro, ciò la isola dagli altri lupi mannari", ha riflettuto Gough. L'amicizia tra Enid e Mercoledì rimarrà comunque al centro della serie. "Enid rimarrà bloccata come lupo mannaro, vivendo delle avventure folli in Canada. Ma intraprenderà un viaggio per scoprire come tornare umana. Enid-lupo probabilmente si aspetta che Mercoledì venga a cercarla e ad aiutarla, o almeno, immagino che lo speri", ha svelato l'interprete di Enid Emma Myers.

Tyler: Cosa significa la sua scelta?

Nel frattempo l'hyde Tyler (Hunter Doohan), dopo la morte della madre Francoise, Tyler si allea con Isadora Capri (Billie Piper), la misteriosa insegnante di musica della Nevermore. La sua scelta finale di unirsi a Capri, che gli offre una nuova vita in un branco e lontano dai suoi padroni, solleva numerose domande sul suo futuro. "Tyler non ha più nulla da perdere. È alla ricerca di una nuova via, e Capri gli offre una speranza", ha spiegato Hunter Doohan, l'attore che interpreta Tyler. Ma forse Capri ha qualcosa da nascondere? "Capri ha secondi fini o è altruista? Perché fa questa offerta a Tyler? Non si sa bene chi sia o a chi appartenga", ha stuzzicato Millar.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Secondo gli showrunner, la terza stagione sarà la più oscura e misteriosa di tutte, esplorando nuovi sviluppi e risposte a questioni ancora in sospeso (in primis la vera natura di nonna Hester Frump, figura ancora molto misteriosa e, forse, con dei secondi fini). Dopo l'addio di Larissa Weems (Gwendoline Christie), che ha detto di prendere "un anno sabbatico", Mercoledì si troverà anche senza una guida spirituale. Il destino di questo ruolo, così come la presenza di nuovi alleati e nemici, è tutto da scoprire. "Non sarà un percorso facile, ma Mercoledì dovrà affrontare le sue sfide più grandi e, forse, accettare che non può sempre controllare tutto", ha concluso Millar.

Quando uscirà la terza stagione di Mercoledì?

Non sappiamo quanto tempo dovremo aspettare per vedere il terzo capitolo, ma il fatto che sia già stata confermata una terza stagione da parte di Netflix ci fa pensare che gli autori siano già al lavoro sulle sceneggiature. Con un po' di fortuna e sperando che gli attori riescano a conciliare i tanti impegni, le riprese dei nuovi episodi potrebbero iniziare nel giro di qualche mese.