Mercoledì: La famiglia Addams arriva alla Nevermore in una nuova video anteprima della stagione 2

La seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre: in una nuova featurette vediamo i membri della famiglia Addams in azione alla Nevermore Academy.

La Famiglia Addams si prepara a sconvolgere (ancora una volta) la vita scolastica alla Nevermore Academy, e lo fa in grande stile. Nella nuova featurette della seconda stagione di Mercoledì, rilasciata da Netflix, possiamo dare un'occhiata ai retroscena e alle prime scene inedite della serie creata da Al Gough e Miles Millar e diretta da Tim Burton. La nuova stagione arrivrà su Netflix divisa in due parti: la prima disponibile dal 6 agosto, la seconda dal 3 settembre.

Mercoledì: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

Mercoledì Addams, interpretata ancora una volta da Jenna Ortega, si troverà costretta a confrontarsi non solo con misteri sovrannaturali e nuovi nemici, ma anche con la propria famiglia, che farà un’irruzione in piena regola alla Nevermore. Il regista Tim Burton lo dice chiaramente nel video dietro le quinte: "Quest’anno portiamo la famiglia alla Nevermore. Avere la propria famiglia a scuola è la cosa peggiore possibile, no?". E per Mercoledì, che preferirebbe affrontare un Hyde assassino da sola nel bosco piuttosto che condividere l’esperienza scolastica con i suoi, sarà davvero un incubo… e non nel senso che le piace.

La famiglia Addams alla Nevermore

Tra i nuovi personaggi che vedremo spuntare nei corridoi gotici dell’accademia ci sarà Pugsley, il fratello minore di Mercoledì (Isaac Ordonez), ora dotato di poteri elettrocinetici difficili da controllare. La sua presenza porterà scompiglio e un inevitabile confronto con la popolarità della sorella maggiore. "Pugsley vuole davvero integrarsi e trovare un amico, ma non sembra andargli troppo bene", commenta Ordonez nel video, mentre Tim Burton aggiunge: "Povero Pugsley, è un emarginato tra gli emarginati".

Come se non bastasse, anche i genitori di Mercoledì, Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), avranno motivo di passare più tempo del previsto alla Nevermore. Il rapporto tra Mercoledì e sua madre si preannuncia teso come mai prima: le due arriveranno perfino a sfidarsi in duelli di scherma. Ortega nel video elogia la collega dicendo: "È bravissima! Si vede che è stata una ballerina". Un'altra figura chiave della stagione sarà Hester Frump, la nonna di Mercoledì, interpretata da Joanna Lumley. A sorpresa, Mercoledì arriva addirittura a sorridere quando la vede arrivare, segno di un legame particolare condiviso dalle due. "Il mondo creato da Tim Burton è sensazionale, a volte agghiacciante ma anche molto giocoso", afferma l’attrice nella clip.

Una seconda stagione più cupa e horror

La seconda stagione di Mercoledì promette di essere ancora più oscura, complessa e affascinante della precedente. I co-creatori hanno dichiarato: "Il viaggio di Mercoledì è più cupo e complicato mentre affronta famiglia, amici, nuovi misteri e vecchi avversari". Come ampiamente anticipato, i nuovi episodi lasceranno più spazio all'horror e meno a romanticisimo attingendo a piene mani dalla tradizione della famiglia Addams, ma ampliandone l'universo narrativo. "L’ambizione dello show è senza limiti. Abbiamo lasciato volare la nostra immaginazione", conclude Millar nel video.