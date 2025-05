Mercoledì: In attesa della stagione 2, Netflix rilascia un nuovo ritratto della famiglia Addams

News Serie TV

Netflix mostra un nuovo ritratto della famiglia Addams in attesa della seconda stagione di Mercoledì, in streaming con la prima parte dal 6 agosto.

Le stagioni passano e la famiglia si allarga in Mercoledì. In attesa dell'arrivo sugli schermi dell'attesissima seconda stagione, il 6 agosto con la prima parte e il 3 settembre con la seconda, Netflix ha rilasciato un nuovo ritratto degli Addams, l'orripilante famiglia al centro della sua serie di successo diretta dal maestro delle favole dark Tim Burton. Lo scatto qui in alto e il teaser trailer qui di seguito anticipano che i nuovi episodi si concentreranno maggiormente sui parenti - e inizamo a capire quanto "cari" - di Mercoledì.

Tutti i parenti di Mercoledì nella stagione 2

Oltre alla protagonista Jenna Ortega, il ritratto immortala, da sinistra verso destra, la madre di Mercoledì Morticia (Catherine Zeta-Jones), il padre Gomez (Luis Guzmán), la nonna Hester (Joanna Lumley), il maggiordomo Lurch (Joonas Suotamo), lo zio Fester (Fred Armisen) e il fratello Pugsley (Isaac Ordonez). Chiaramente non manca Mano (Victor Dorobantu), fedele compagna e aiutante di Mercoledì, mentre non è chiara l'identità del personaggio che posa tra Lurch e Fester.

"La prima stagione di Mercoledì ha apparecchiato la tavola, ma c'è ancora tanto da scoprire", ha affermato il co-ideatore Alfred Gough a Tudum. "È stato emozionante ampliare la portata e la visione della serie in questa stagione". Il collega Miles Millar ha aggiunto: "Abbiamo un raggio d'azione e più giocattoli con cui giocare. Il mondo della Nevermore", dove Mercoledì affronterà un nuovo e agghiacciante mistero, "è molto più ampio. Ci siamo divertiti molto a realizzarla".

Sono due, in particolare, i membri della famiglia Addams che hanno catturato l'attenzione nelle ultime anteprime, incluso il primo trailer. Uno è Pugsley. Se Mercoledì è il cervello della famiglia, suo fratello potrebbe esserne il cuore. Il dolce Pugsley farà emergere il lato protettivo della sua spietata sorella maggiore quando entrerà nella mischia soprannaturale della Nevermore Academy come nuovo studente, portando con sé elettrizzanti poteri. L'altra è Nonna Hester, la meravigliosa madre di Morticia. La favolosamente ricca magnate dietro una delle pompe funebri di maggior successo del Paese, lei è emotivamente fredda, ha una lingua tagliente ed è una calcolatrice in tutto quello che fa, dalla gestione del suo impero a quella dell'eredità della sua famiglia. "Mercoledì e Hester vanno molto d'accordo", hanno anticipato i co-ideatori. "Oltre a Fester, sua nonna è probabilmente la persona preferita di Mercoledì e quella a cui si sente più vicina. Hester è anche qualcuno che Mercoledì può usare contro sua madre. È stato un triangolo familiare delizioso da creare".