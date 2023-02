Mercoledì, Jenna Ortega ha avuto un crollo nervoso durante le riprese: "Non dormivo e mi strappavo i capelli"

News Serie TV

La giovane protagonista della serie Netflix ha svelato di aver attraversato momenti difficili mentre si preparava per interpretare il suo personaggio.

La critica e il pubblico l'ha amata ed elogiata nei panni di una perfetta Mercoledì Addams, ma Jenna Ortega ha lavorato sodo per ottenere i risultati che abbiamo visto nella serie Netflix. A volte addirittura rinunciando al sonno e attraversando delle vere e proprie crisi isteriche durante la lavorazione di Mercoledì. Lo ha svelato la stessa attrice in una recente intervista a Variety.

Mercoledì: Jenna Ortega parla delle difficoltà affrontate sul set

La protagonista di Mercoledì ha parlato senza peli sulla lingua di quanto fosse fitto il calendario di riprese della serie e di come fosse costretta a lavorare fino a 14 ore al giorno, spesso sentendosi sfinita. A questo si aggiungevano le lezioni di violoncello e scherma che ha dovuto seguire per essere ancora più credibile nei panni del suo personaggio. Tutti elementi che, a un certo punto, l'hanno portata a un punto di rottura. "Sul set bisognava arrivare due ore prima e lavorare da 12 a 14 ore. Poi tornavo a casa e mi collegavo su Zoom per seguire le lezioni. Oppure arrivavo a casa e lì c'era già il mio insegnante di violoncello ad aspettarmi. Andava sempre così. E se per caso c'era un weekend libero, se non dovevamo girare per il sesto giorno consecutivo in una settimana, allora mi veniva detto 'Bene, allora mettiamo le lezioni quel giorno'", ha ricordato Jenna Ortega.

L'aiuto ricevuto da Tim Burton durante le crisi

L'attrice si è soffermata proprio sulle lezioni di violoncello ricordando quanto sia stata difficile per lei la scena in cui Mercoledì suona il brano Paint It Black dei Rolling Stones, visto che doveva suonare da sola una partitura originariamente concepita per due violoncelli. "Non dormivo. Mi strappavo i capelli. Ci sono state molte chiamate su FaceTime in cui mio padre mi ha visto piangere in modo isterico", ha raccontato Ortega. A tutto questo si è aggiunta anche la fatica per creare, da sola e in soli due giorni, la coreografia del ballo di Mercoledì diventato virale e girare quella scena mentre era inconsapevolmente positiva al Covid.

A quanto pare, però, il regista di alcuni episodi della serie, Tim Burton, è stato molto comprensivo e ha cercato di rendere meno pesanti alcuni periodi particolarmente stressanti per l'attrice dicendole di non preoccuparsi e rassicurandola che avrebbe fatto le cose per bene. Burton, in effetti, ha riservato parole di elogio per la sua Mercoledì in ogni intervista rilasciata. Ma questo non rende meno traumatica l'esperienza di Jenna Ortega che già lo scorso ottobre, parlando con Interview, aveva definito la sua esperienza nella serie "il lavoro più opprimente che abbia mai avuto". A questo punto ci chiediamo come abbia accolto Jenna Ortega la notizia del rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione, visto l'enorme successo. Sarà pronta a un nuovo tour de force?