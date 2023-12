Mercoledì: Uno spin-off su Zio Fester in sviluppo a Netflix

News Serie TV

La potenziale nuova serie riporterebbe Fred Armisen nei panni dell'eccentrico personaggio.

In tv funziona così: quando qualcosa piace al pubblico, la si clona. La serie più vista di sempre su Netflix tra quelle in lingua inglese (la seconda in assoluto), Mercoledì potrebbe espandere il suo universo con una nuova interazione incentrata su un altro membro della famiglia Addams, l'eccentrico Zio Fester interpretato in un solo episodio della prima stagione dal candidato a 14 Emmy Fred Armisen. Il progetto, intitolato Fester, è alle primissime fasi dello sviluppo: la storia è in via di definizione mentre al servizio streaming si accarezza l'idea di trasformare il rinnovato successo de La famiglia Addams in un franchise.

A proposito di Mercoledì e dello Zio Fester

Creata dagli ideatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar e diretta in parte da Tim Burton, Mercoledì è una serie di formazione incentrata sull'omonimo personaggio della famiglia Addams (interpretato da Jenna Ortega), un'adolescente che, arrivata alla Nevermore Academy, lo stesso istituto un tempo frequentato dai suoi genitori, Gomez e Morticia (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones), affronta le sue emergenti abilità paranormali e nuove e intricate relazioni mentre cerca di sventare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la comunità locale.

Nel settimo episodio del ciclo inaugurale, intitolato È triste che tu non mi conosca ancora, Fester ha fornito alla nipote preziose informazioni sul mostro su cui sta indagando, rivelando che si tratta di un Hyde. Lo stravagante personaggio, fratello di Gomez, ha aiutato Mercoledì anche quando, più tardi, qualcuno è entrato nella sua stanza e l'ha devastata, ferendo gravemente Mano. La storia continuerà nella seconda stagione, le cui riprese inizieranno alla fine di aprile. Come annunciato di recente, la produzione dei nuovi episodi - che Ortega ha anticipato saranno "molto più audaci" e persino più oscuri - si sposterà dalla Romania all'Irlanda.