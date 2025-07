Mercoledì: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione anticipa segreti e pericoli alla Nevermore

News Serie TV

L'attesissima seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre: il trailer ufficiale accenna a un nuovo mistero soprannaturale per la giovane Addams.

L'estate si tinge di nero con il ritorno dell'iconica Mercoledì Addams nella seconda stagione della seguitissima serie Netflix Mercoledì, in arrivo in due parti: la Parte 1 (episodi 1-4) sarà disponibile dal 6 agosto 2025, mentre la Parte 2 (episodi 2-8) debutterà il 3 settembre 2025. Netflix ha appena diffuso il trailer ufficiale italiano che promette misteri, ironia e battute taglienti e le solite atmosfere gotiche della Nevermore Academy. Non mancherà, ovviamente, un nuovo mistero soprannaturale che terrà impegnata la giovane Addams interpretata da Jenna Ortega. Guardatelo qui sotto.

Nuovo Trailer ITA: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie di Tim Burton - HD

Mercoledì: La trama ufficiale della stagione 2

Nella nuova stagione, Mercoledì (Jenna Ortega) torna per il suo secondo anno alla Nevermore Academy, ma le cose non sono affatto tranquille. Lei è diventata ormai una specie di celebrità per gli allievi del campus. Come hanno rivelato gli ideatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar, in questa stagione il viaggio di Mercoledì sarà più oscuro e complesso tra famiglia, amici, nuovi misteri e vecchi nemici. Un nuovo mistero soprannaturale affligge la scuola, e Mercoledì lo affronta con la sua impassibilità glaciale e la sua solita ironia affilata come una lama. Ma stavolta, il pericolo è anche più vicino di quanto lei stessa possa immaginare: la sua vita privata e scolastica collidono brutalmente. È in pericolo, come campiamo dal trailer, la compagna di stanza Enid e Mercoledì dichiara che farà di tutto per salvarla oppure morirà provandoci.

Quest'anno Mercoledì avrà la sua famiglia vicina alla Nevermore. Il risultato? Un vero incubo. Il fratellino Pugsley (Isaac Ordonez) arriva al campus, con i suoi incontrollabili poteri di elettrocinesi e il desiderio disperato di integrarsi. A complicare le cose, Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán) fanno visite frequenti alla scuola, mentre la tensione tra madre e figlia esplode anche a colpi di spada.

Il cast: Ritorni e nuovi personaggi

Oltre a Jenna Ortega, anche produttrice in questa stagione, tornano anche Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax), Hunter Doohan (Tyler), Victor Dorobantu (Mano) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Santiago). Una novità è l'ingresso di Steve Buscemi nei panni del nuovo preside della Nevermore, Barry Dort. "Qualcosa in lui non quadra, ma ama la scuola e ha un vero orgoglio da emarginato", ha anticipato l'attore a Tudum.

Tra le guest star di stagione troviamo nomi importanti Joanna Lumley nel ruolo della temibile nonna di Mercoledì, Hester Frump, e Lady Gaga che apparirà nella Parte 2 nei panni di Rosaline Rotwood, leggendaria insegnante della Nevermore. "È misteriosa ed enigmatica", si legge nella descrizione del personaggio.

L'anteprima italiana con Tim Burton

In attesa del debutto, l'Italia si prepara ad accogliere la seconda stagione di Mercoledì in un'occasione davvero speciale. Il Giffoni Film Festival ospiterà Tim Burton in persona, che anche nella seconda stagione ha diretto alcuni episodi. L'amato regista di cult come Edward mani di forbice e Beetlejuice sarà a Giffoni venerdì 25 luglio, in occasione della 55esima edizione del festival, per incontrare i giovani giurati e celebrare l'arrivo della seconda stagione.