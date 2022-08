Mercoledì: Ecco la famiglia Addams di Netflix e Tim Burton

News Serie TV

Lo scatto ritrae i protagonisti della serie Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán e Isaac Ordonez.

"Dite ciao alla famiglia Addams di Netflix". È con queste parole che il servizio streaming ha presentato nei propri profili social i protagonisti di Mercoledì, una serie nuova di zecca a cura di Tim Burton, condividendo un ritratto che riunisce per la prima volta i protagonisti Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán e Isaac Ordonez. Lo scatto segue il primo teaser trailer pubblicato a giugno durante la Geeked Week, mentre nuovi annunci e anteprime sono attesi in vista dell'evento globale TUDUM il 24 settembre.

Mercoledì: Cosa racconta la serie tv

Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, e da loro prodotta a livello esecutivo con Burton, con quest'ultimo anche regista di quattro degli otto episodi, Mercoledì è un dramedy di formazione che esplora gli anni di Mercoledì Addams (Ortega) come studentessa della Nevermore Academy. La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori - Gomez e Morticia (Guzmán e Zeta-Jones) - 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Ordonez completa il quadretto nei panni di Pugsley Addams. Il resto del cast include Victor Dorobantu nel ruolo di Mano, George Burcea del maggiordomo Lurch, Gwendoline Christie della preside della Nevermore Academy Larissa Weems, Thora Birch della responsabile del dormitorio Tamara Novak, la Mercoledì Addams originale Christina Ricci in un ruolo misterioso e molti altri.

Mercoledì non è il remake de La famiglia Addams

In un lungo articolo-anteprima pubblicato da Vanity Fair, gli showrunner Millar e Gough hanno tenuto a sottolineare che, per quanto riguarda la storia, era importante che la serie "non sembrasse un remake o un revival". La loro ambizione, invece, "era fare un film di otto ore di Tim Burton". Millar ha aggiunto: "È qualcosa che esiste all'interno del diagramma di Venn di ciò che è accaduto prima, ma qualcosa che è a se stante. Non vuole essere i film o la serie degli anni '60. Questo era molto importante per noi e molto importante per Tim".