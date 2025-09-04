TGCom24
Home | Serie TV | News | Mercoledì 2 svela le origini di Mano rivoluzionando il canone de La famiglia Addams
Schede di riferimento
Mercoledì
Anno: 2022
3,5
Mercoledì
News Serie TV

Mercoledì 2 svela le origini di Mano rivoluzionando il canone de La famiglia Addams

Carolina Mautone
2

Gli showrunner di Mercoledì hanno deciso di risolvere il mistero legato a Mano (Thing), il fedele servitore de La Famiglia Addams che ora ha una origin story tutta sua: ecco come e perché hanno fatto questa scelta.

Mercoledì 2 svela le origini di Mano rivoluzionando il canone de La famiglia Addams

Per oltre settant'anni, Mano è stato uno dei misteri più affascinanti dell'universo de La Famiglia Addams. Apparso per la prima volta nel 1945 in una vignetta di Charles Addams sul New Yorker, era descritto solo come una presenza invisibile e inquietante, da cui si vedeva spuntare di tanto in tanto un arto. Negli anni '60, per esigenze televisive, prese forma come una mano mozzata e animata, trasformandosi in uno dei personaggi più iconici. Ma, fino ad oggi, nessuno aveva mai davvero osato rispondere alla domanda: da dove viene Mano? Nella seconda stagione di Mercoledì su Netflix, gli showrunner Miles Millar e Alfred Gough hanno deciso di rompere la tradizione e dare finalmente un'origine ufficiale al personaggio, rivoluzionando così il canone della saga Addams. Ecco cosa è successo nei nuovi episodi e come gli autori hanno motivato questa particolare scelta.

Naturalmente continuate a leggere soltanto se avete già visto i 4 episodi finali di Mercoledì 2, perché seguiranno spoiler.

Mercoledì 2 e la rivelazione su Mano

Nella seconda stagione di Mercoledì, Mano affronta una crisi di identità: vuole sapere da dove viene. Gomez e Morticia fingono di non saperlo, ma la verità è più oscura. Il colpo di scena arriva nella parte 2: Mano era in realtà la mano destra di Isaac Night, ex compagno di stanza e migliore amico di Gomez ai tempi di Nevermore. Isaac, geniale inventore e fratello di Françoise Galpin (madre di Tyler), morì trent'anni prima in un esperimento fallito per salvare la sorella dalla condizione di Hyde. Quando Morticia sabotò la macchina per salvare Gomez, l’esplosione uccise Isaac. Nel caos, lei recise la sua mano, che venne colpita da una scarica elettrica e si animò. Da allora, senza memoria del passato, Mano fu accolto dagli Addams come parte della famiglia. Persino il nome "Thing" nascondeva un indizio: non è nient'altro che l'anagramma di "Night".

Mercoledì

Il passato torna a galla quando Isaac, resuscitato come zombie, tenta di riunirsi alla sua mano per riottenere i poteri da Da Vinci. Mano, inizialmente sotto il suo controllo, riesce a ribellarsi per proteggere Mercoledì, strappando il cuore meccanico dal corpo di Isaac e liberandosi definitivamente dal suo vecchio padrone. In un gesto simbolico, poi getta via l'anello a forma di cavaliere appartenuto a Isaac, scegliendo di restare con la famiglia che lo ha sempre amato.

Leggi anche Mercoledì 2: La spiegazione del finale di stagione e come getta le basi per la terza

Le dichiarazioni degli showrunner

Miles Millar, co-creatore della serie, ha raccontato a The Los Angeles Times che l'idea era di nascondere la verità "in bella vista" fin dall’inizio. Non a caso la prima cosa che vediamo dello zombie Slurp, poi rivelatosi Isaac, è proprio una mano guantata che esce dal terreno. La scelta di legare Mano a un personaggio moralmente ambiguo come Isaac Night è stata però dibattuta a lungo. "Abbiamo discusso a lungo se fosse giusto legare Mano a un personaggio così oscuro. Isaac è difettoso, certo, ma anche un genio nobile. Alla fine ci è piaciuta l’idea di trasformazione. Un personaggio che torna dalla morte, lotta con la sua identità... e una mano che lo rifiuta per restare fedele alla sua nuova famiglia", ha spiegato Miles Millar.

Mercoledì

Una rivoluzione nel canone Addams

Quella che riguarda Mano è un'evoluzione che era già in corso da tempo, a partire dai film degli anni ’90 dove Mano correva, guidava e faceva skateboard, fino alla versione Netflix, interpretata magistralmente dall'illusionista Victor Dorobantu. Con questa scelta, Mercoledì rompe con la tradizione volutamente ambigua e misteriosa che ha sempre caratterizzato La Famiglia Addams. Mano non è più un'entità inspiegabile o un aiutante silenzioso, ma un vero e proprio personaggio con una origin story tragica. Una mano che ha tagliato con il passato per scegliere, letteralmente, la propria strada.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Mercoledì
Anno: 2022
3,5
Mercoledì
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Monster: Il mondo raccapricciante di Ed Gein si svela nel primo trailer della stagione 3
news Serie TV Monster: Il mondo raccapricciante di Ed Gein si svela nel primo trailer della stagione 3
NCIS: Tony & Ziva da oggi su Paramount+: Un nuovo spin-off "incredibilmente ambizioso" che ricompensa gli eterni romantici
news Serie TV NCIS: Tony & Ziva da oggi su Paramount+: Un nuovo spin-off "incredibilmente ambizioso" che ricompensa gli eterni romantici
Malcolm, Frankie Muniz sul revival: "Sarà piuttosto scioccante, la gente resterà sorpresa"
news Serie TV Malcolm, Frankie Muniz sul revival: "Sarà piuttosto scioccante, la gente resterà sorpresa"
Il Mostro, la sorprendente origine della caccia al killer: la nostra intervista a Stefano Sollima
news Serie TV Il Mostro, la sorprendente origine della caccia al killer: la nostra intervista a Stefano Sollima
Ron Perlman nell'adattamento di Cape Fear, Luke Tennie nella stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
news Serie TV Ron Perlman nell'adattamento di Cape Fear, Luke Tennie nella stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
Tomb Raider: È ufficiale, Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie di Prime Video
news Serie TV Tomb Raider: È ufficiale, Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie di Prime Video
One Chicago: Rivelazioni e volti nuovi nel trailer di Fire, Med e P.D.
news Serie TV One Chicago: Rivelazioni e volti nuovi nel trailer di Fire, Med e P.D.
The Dutton Ranch: Ed Harris nel sequel di Yellowstone incentrato su Beth e Rip
news Serie TV The Dutton Ranch: Ed Harris nel sequel di Yellowstone incentrato su Beth e Rip
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Dexter: Resurrection
Only Murders in the Building
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
La Fidanzata
Upload
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV