Mercoledì, gli sceneggiatori in sciopero prendono in giro Jenna Ortega: "Vieni a protestare con noi"

L'interprete di Mercoledì nella serie di successo di Netflix aveva rivelato di aver eliminato o modificato alcune parti di sceneggiatura e, a quanto pare, gli autori non se ne sono dimenticati.

Le dichiarazioni di qualche mese fa di Jenna Ortega, che aveva detto di aver modificato alcune battute della sceneggiatura che non riteneva adatte alla sua Mercoledì, si rivestono oggi di tutt'altro significato mentre gli sceneggiatori della Writer's Guild of America sono in sciopero. Durante le proteste che in questi giorni stanno interessando sia New York che Los Angeles, sono infatti comparsi dei cartelli che ironizzano su quanto detto dall'interprete di Mercoledì. Non si tratta, naturalmente, di un attacco personale all'attrice ma solo un modo per attirare l'attenzione sulla protesta. Ma qualcosa ci dice che gli sceneggiatori non abbiano preso benissimo le dichiarazioni di Jenna Ortega e che di certo non le abbiano dimenticate. Cosa potrebbe fare l'attrice per farsi "perdonare"? Qualcuno la invita a unirsi al picchetto.





Jenna Ortega e l'ironia degli sceneggiatori

La vicenda risale a un paio di mesi fa quando Jenna Ortega, ospite di Armchair Expert With Dax Shepard, aveva raccontato di essersi imposta con gli sceneggiatori di Mercoledì - a costo di sembrare persino poco professionale - per cambiare alcune battute del suo personaggio che non riteneva si adattassero a lei e che, a suo dire, "non avevano affatto senso". "Non credo di aver mai dovuto puntare i piedi su un set come ho dovuto fare in Mercoledì", aveva detto in quell'occasione. Qualcuno potrebbe aver considerato questa presa di posizione di Ortega un vero e proprio affronto e una mancanza di rispetto nei confronti di autori che certamente provano a fare al meglio il proprio lavoro.

Così sono comparsi dei cartelli, durante le proteste di questi giorni, che prendono di mira diverse celebrità tra cui proprio Ortega. "Senza sceneggiatori, Jenna Ortega non avrebbe nessuno con cui prendersela", si legge su un cartellone. "È meglio che Jenna Ortega torni da New York per il suo turno pomeridiano al picchetto", ha twittato lo sceneggiatore di BoJack Horseman Nick Adams. "Riscrivere significa scrivere! Ti aspettiamo al varco, Jenna", ha twittato l'autrice di The Bear Karen Joseph Adcock (facendo un gioco di parole con la parola "line" che significa anche "battuta).

I fan difendono l'attrice di Mercoledì

Alcuni fan dell'attrice sui social si sono schierati dalla sua parte, dicendo che è stata trasformata in un capro espiatorio per questioni sindacali che non hanno nulla a che fare con lei. Ma gli sceneggiatori hanno inviato tutti ad abbassare i toni rivendicando, tra l'altro, il loro diritto di satira. Certe battute, hanno detto, non sono un attacco ma si tratta di semplice umorismo. Certo, considerando che Mercoledì è stata rinnovata per una seconda stagione, saremmo proprio curiosi di vedere che aria tirerà nella prossima writer's room (quando e se ne verrà aperta una, considerato lo sciopero).