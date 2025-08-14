TGCom24
Mercoledì 2: Il trailer ufficiale della Parte 2 anticipa un viaggio nell'oltretomba e l'arrivo di Lady Gaga

Carolina Mautone
10

I nuovi 4 episodi della seconda stagione di Mercoledì arriveranno il 3 settembre su Netflix: il trailer ufficiale italiano svela interessante anticipazioni.

Mercoledì 2: Il trailer ufficiale della Parte 2 anticipa un viaggio nell'oltretomba e l'arrivo di Lady Gaga

Mercoledì fa un viaggio nell'aldilà, o quasi, nella seconda parte della seconda stagione, in arrivo in streaming su Netflix il prossimo 3 settembre. Intanto il trailer ufficiale italiano dei nuovi quattro episodi, che vedete qui sotto, svela interessanti anticipazioni, tra cui il ritorno inaspettato (e anticipato da un annuncio direttamente dal Doom Tour a Sydney, qualche ora fa) della preside Weems (Gwendoline Christie), un pericoloso Tyler ancora in libertà e una voce misteriosa che molti fan attribuiscono a Lady Gaga, annunciata mesi fa come parte del cast ma mai vista ufficialmente.

Mercoledì 2 tra la vita e la morte: Le anticipazioni della seconda Parte

La fine della Parte 1 aveva lasciato gli spettatori con un interrogativo cruciale: Mercoledì è sopravvissuta all'attacco di Tyler a Willow Hill? Il trailer conferma che la giovane Addams, interpretata da Jenna Ortega, è viva, ma ha trascorso del tempo in una sorta di limbo ultraterreno. È lì che incontra nuovamente la preside Larissa Weems (Gwendoline Christie), che appare come una sorta di guida spirituale pronta ad aiutarla nel suo cammino psichico e personale. La scena del loro incontro è surreale: "Sono morta?", chiede Mercoledì. "No. Ma quasi", risponde la Weems.

La Parte 2 si concentrerà poi anche sulla minaccia ancora viva rappresentata da Tyler (Hunter Doohan), il giovane ibrido Hyde che ora è senza padrone, ma più pericoloso che mai. "Abbiamo stabilito che un Hyde non può vivere senza un padrone. Quindi, cosa significa adesso?", ha dichiarato il co-creatore della serie Alfred Gough a TVLine, lasciando presagire che la libertà del mostro possa avere conseguenze devastanti. Nel trailer, Mercoledì è determinata a fermarlo: “Ha dei piani. Vuole ucciderci. Lo fermerò io”, dice ad Enid (Emma Myers). Ma proprio Enid, apparsa in una visione come possibile vittima, accusa Mercoledì di aver causato la fuga del mostro.

Leggi anche Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney

La famiglia Addams e i fantasmi del passato

Anche la famiglia Addams sarà al centro dei nuovi episodi, in particolare attraverso il rapporto tra Mercoledì e sua madre Morticia (Catherine Zeta-Jones). “Ogni famiglia ha dei capitoli oscuri, Mercoledì”, le dice nel trailer. La serie continuerà a esplorare le origini e i segreti della dinastia Addams, con un tono forse più cupo rispetto alla prima parte (vedremo la nominata zia Ophelia? Forse).

Lady Gaga: è sua la voce misteriosa?

Uno degli elementi che però attira maggiormente l'attenzione nel trailer è la voce misteriosa che chiude il video con una frase enigmatica: "Attenta, ci sarà un prezzo da pagare". Nonostante non venga mostrata in volto di chi la pronuncia, molti fan sono convinti che si tratti di Lady Gaga (se ascoltate la versione originale del trailer, in effetti, sembra proprio lei). Del suo personaggio sappiamo solo che sarà Rosaline Rothwood, leggendaria insegnante della Nevermore che incrocerà la strada di Mercoledì (che sia, in realtà, un fantasma? Molto probabile).

