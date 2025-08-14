TGCom24
Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney
Schede di riferimento
Mercoledì
Anno: 2022
3,3
Mercoledì
Gwendoline Christie
Gwendoline Christie
News Serie TV

Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney

Carolina Mautone

A sorpresa, durante un evento di Netflix dedicato a Mercoledì in corso in Australia, Gwendoline Christie ha annunciato che la sua Larissa Weems, personaggio teoricamente morto nella prima stagione, tornerà nei nuovi episodi della Parte 2.

Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney

Con un colpo di scena degno del tono cupo e imprevedibile di Mercoledì, Netflix ha sconvolto i fan durante l'evento Outcast Assembly a Sydney con una rivelazione clamorosa: Larissa Weems, la carismatica preside della Nevermore Academy interpretata da Gwendoline Christie nella prima stagione, tornerà nella Parte 2 della seconda stagione. L'annuncio è arrivato in grande stile, con la stessa Christie arrivata sul palco. Guardate qui sotto il video.

Mercoledì 2: Torna Larissa Weems

Il personaggio che avevamo visto morire nel drammatico finale della prima stagione, trafitto da una dose letale di veleno da Belladonna mentre cercava di smascherare la perfida Marilyn Thornhill (Christina Ricci), è ufficialmente pronto a riapparire nei corridoi gotici della Nevermore. Durante l'evento, tra fumi scenici e un'atmosfera carica di suspense, Gwendoline Christie ha fatto un'entrata trionfale, pronunciando le sue prime parole nel buio: "Davvero pensavate che Nevermore mi avrebbe lasciata andare così facilmente? Non me ne sono mai andata, avete solo smesso di cercarmi". È una frase enigmatica e teatrale che ha scatenato reazioni entusiastiche tra il pubblico e online. Poco dopo, Netflix ha confermato ufficialmente il ritorno del personaggio nella seconda parte della stagione, attesa per il 3 settembre.

Un personaggio che ha segnato la serie: Ritorno reale o flashback?

Larissa Weems, con il suo stile ispirato alle dive hitchcockiane e la sua capacità di metamorfosi, era diventata una delle presenze più affascinanti della serie. Preside inflessibile ma protettiva, aveva un passato complicato con Morticia Addams, con cui aveva condiviso i banchi alla Nevermore, e un rapporto altalenante con la protagonista Mercoledì (Jenna Ortega).

Mercoledì Larissa Weems

Non è ancora chiaro in che modo Weems tornerà in scena: sarà realmente resuscitata o apparirà in una serie di flashback, visioni o dimensioni alternative? Netflix mantiene il massimo riserbo sulla trama, ma Christie ha lasciato intendere che vedremo una nuova sfumatura del suo personaggio dicendo: "In questa stagione vedrete uno spettro diverso della sofferenza di Larissa Weems".

Il Doom Tour e l'attesa per i nuovi episodi

L’annuncio a Sydney rientra nel Doom Tour, l’iniziativa globale di Netflix che porta il cast di Mercoledì in giro per il mondo - da Londra a Seoul - per promuovere la nuova stagione con eventi, panel e incontri esclusivi. La tappa australiana, però, ha riservato la rivelazione più sconvolgente finora. Aspettiamo ora il trailer ufficiale della Parte 2 della seconda stagione che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

