Mercoledì 2, al via le riprese: Netflix svela il cast, tra le guest star c'è anche Christopher Lloyd

News Serie TV

È ufficialmente iniziata in Irlanda la produzione della seconda stagione di Mercoledì: con un video, girato dal punto di vista di Mano, Netflix ufficializza il cast, tra ritorni ed entusiasmanti new entry.

La seconda stagione di Mercoledì è entrata ufficialmente in produzione. Netflix ha rivelato il cast e le guest star con un video molto speciale che vedete qui sotto, mentre le riprese dei nuovi episodi sono iniziate in Irlanda (la prima stagione era stata invece girata in Romania). La clip svela anche il titolo del primo episodio della seconda stagione che è "Una tristezza senza fine" ed è scritto dagli showrunner Alfred Gough e Miles Millar e diretto da Tim Burton.





Mercoledì: Il cast e le new entry della seconda stagione

Nei nuovi episodi Jenna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez (promossi a regolari) nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tornano anche Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu e Moosa Mostafa. Tra le novità del cast della seconda stagione ci sono l'ingresso del già noto Steve Buscemi (Il grande Lebowski, Boardwalk Empire - L’impero del crimine) con un ruolo regolare - un personaggio di nome Barry Dort, si dice il probabile nuovo preside della Nevermore Academy - e la partecipazione come guest star di Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), attore che aveva magistralmente interpretato lo zio Fester nella saga cinematografica de La famiglia Addams. Qui, però, interpreterà un altro personaggio del quale non sono stati svelati dettagli.

Altri attori che si sono uniti al cast regolare sono Billie Piper (I Hate Suzie) nei panni di un personaggio di nome Capri, Evie Templeton (Return to Silent Hill), Owen Painter (Le piccole cose della vita) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime). Tra le star regolari, inoltre, c'è Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Vice sceriffo Ritchie Santiago), promossa dalla prima stagione

Le guest star e il team di produzione

Oltre a Cristopher Lloyd, la lista delle guest star comprende anche Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous) nel nuovo ruolo della nonna della famiglia Addams (anche Fred Armisen, tra l'altro, riprenderà il ruolo di zio Fester). Altre star ospiti saranno la già nota Thandiwe Newton (Westworld), Frances O’Connor (The Missing), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky), Heather Matarazzo (Pretty Princess) e Joonas Suotamo. "Siamo felici che nella seconda stagione la Famiglia Addams tornerà alla Nevermore Academy insieme a un cast da sogno di icone e nuove facce", hanno commentato tramite un comunicato i creatori, scrittori e showrunner di Mercoledì Al Gough e Miles Millar. Alla guida della serie, come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi - tra cui il primo della nuova stagione -, torna Tim Burton. Altri registi sono Paco Cabezas e Angela Robinson. Nel team di produzione, lo ricordiamo, a partire da questa stagione figura anche la stessa Jenna Ortega che quindi ha avuto più voce in capitolo sulle scelte creative relative al suo personeggio.

Ecco chi non tornerà nei nuovi episodi: Addio a Xavier

Gli attori che invece non rivedremo dalla prima stagione sono Percy Hynes White (Xavier), Jamie McShane e Naomi J Ogawa (la studentessa Yoko Tanaka). Dei tre, solo McShane riprenderà brevemente il ruolo di sceriffo Donovan Galpin come guest star, probabilmente per concludere la storia del suo personaggio. White, invece, ha interpretato lo studente della Nevermore Xavier Thorpe, uno dei due principali protagonisti maschili della prima stagione nonché interesse amoroso di Mercoledì. È confermato, però, che l'attore non riprenderà il ruolo, nonostante Xavier abbia salvato la vita alla protagonista nel finale della prima stagione. È probabile che abbiano giocato un ruolo importante nell'allontanamento dalla serie dell'attore le accuse di molestie e violenza che gli hanno rivolto alcune ragazze dopo l'uscita della serie; accuse, però, che l'attore ha sempre rispedito al mittente.