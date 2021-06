Mediaset si prende NCIS e gli altri crime di CBS in onda su Rai 2

News Serie TV

La notizia si trova nel documento di bilancio del gruppo che ha chiuso un accordo con la major ViacomCbs: al via le repliche dei fortunati procedurali di CBS sulle reti Mediaset.

Il bilancio 2020 del gruppo Mediaset nasconde una notizia che attira inevitabilmente l'attenzione: NCIS e le altre serie crime di CBS saranno trasmesse anche da Mediaset. Il gruppo R.T.I. S.p.A, infatti, ha chiuso un importante accordo con ViacomCBS grazie al quale ha acquisito i diritti su decine di titoli, compreso lo storico franchise che affolla storicamente il preserale di Rai 2. Che conseguenze avrà questa rivoluzione per tutti gli spettatori che erano abituati a trovare NCIS e molte altre serie sulla Rai?

NCIS sbarca a Mediaset: Dove vedremo il franchise di successo?

Niente panico. Il documento del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Mediaset non parla di esclusiva. Tutte le serie CBS già in onda su Rai 2 (oltre a NCIS anche, tra le altre, Blue Bloods, Hawaii Five-0 e FBI) quindi proseguiranno in prima visione sulle reti Rai. Nel documento si legge infatti: "È stato chiuso nel corso dell'anno un importante accordo strategico biennale con la nuova major ViacomCbs che comprende sia prodotto cinematografico (Paramount) sia prodotto televisivo (CBS) con l’arrivo sulle nostre reti, fra gli altri titoli, anche di tutta la library dello storico franchise Rai NCIS) e fornirà diritti tv free e svod (quest’ultimo limitatamente al solo prodotto cinematografico) per le annualità 2021 e 2022". I diritti acquisiti per le serie tv di ViacomCBS, dunque, non sono quelli di prima visione e sono soltanto quelli per la trasmissione in chiaro. Non vedremo quindi NCIS e altre serie tv anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity ma soltanto su una delle reti del gruppo, probabilmente Italia 1, storicamente più in linea con questo tipo di offerta televisiva.

Le prime serate di Rai 2 con le prime visioni, quindi, sono salve. Semplicemente la Rai non possiede più l'esclusiva sulla library di NCIS e dei suoi spin-off che potremo vedere in replica sulla concorrenza per i prossimi 2 anni. Resta da capire come saranno collocate le serie tv di CBS nel palinsesto, già abbastanza ricco, delle reti Mediaset.