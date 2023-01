Mayor of Kingstown: Dopo l'incidente di Jeremy Renner, rimosse le ferite dal volto dell'attore nel poster della serie

News Serie TV

Paramount+ ha deciso di modificare la key art della seconda stagione del crime drama per rispetto verso Renner che sui social si era mostrato con dei segni sorprendentemente simili.

Mike McLusky, interpretato da Jeremy Renner, ha un aspetto leggermente diverso ora nel poster ufficiale della seconda stagione di Mayor of Kingstown. Mentre i nuovi episodi della serie sono arrivati in streaming su Paramount+, per ora negli Stati Uniti, dallo scorso 15 gennaio, il servizio di video in streaming ha deciso di modificare il poster diffuso precedentemente eliminando le ferite dal volto dell'attore. Una decisione presa per rispetto nei confronti dello stesso che solo pochi giorni fa si è mostrato con delle ferite sorprendentemente simili a quelle del suo McLusky, postando un selfie dal letto di ospedale in seguito all'incidente con lo spazzaneve nel quale è rimasto coinvolto lo scorso 1° gennaio.

Mayor of Kingstown 2 e il poster modificato

In Mayor of Kingstown Renner interpreta il 'sindaco' di una piccola città dove le strutture del sistema penitenziario federale, statale e privato costituiscono l'unica industria fiorente, ed è difficile mantenere ordine e giustizia. Nel finale della prima stagione, il personaggio era rimasto coinvolto in una brutale rivolta carceraria, della quale nei nuovi episodi porta ancora i segni. Come vedete dalle due immagini a confronto, però, Paramount+ ha "ripulito" il poster eliminando dal volto dell'attore le ferite sanguinanti.

"È bello da parte della rete", ha detto il co-creatore della serie Hugh Dillon a The Hollywood Reporter riferendosi al gesto di Paramount+ e facendo notare come negli ultimi tempi tutti cerchino di essere amorevoli nei confronti di Jeremy Renner. Lui stesso, solo qualche giorno fa, aveva detto di essere disposto a fare "qualsiasi cosa" per andare incontro alle necessità dell'attore.

Le condizioni di Jeremy Renner

Intanto Renner proprio ieri è uscito dall'ospedale ed è tornato a casa, dove riceve le cure premurose della sua famiglia. Lui stesso ha tenuto a rassicurare i suoi fan scrivendo in un tweet di essere finalmente con i suoi cari e di guardare insieme a loro il primo episodio della seconda stagione di Mayor of Kingstown. Secondo una fonte anonima vicina alla star, però, le sue condizioni sarebbero ancora molto critiche e potrebbero essere necessari addirittura due anni per una completa guarigione, terminati i quali Renner potrebbe comunque non tornare più a camminare correttamente.