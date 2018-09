Mayans MC: Un ritorno a sorpresa da Sons of Anarchy

Mayans M.C. ha regalato una piacevole sorpresa ai fan di Sons of Anarchy che la scorsa notte si sono sintonizzati su FX per seguire il secondo capitolo di questa nuova storia incentrata sul club motociclistico al confine tra California e Messico e sulla sua nuova promessa, l'ex ragazzo d'oro EZ Reyes (interpretato da JD Pardo). Lo spin-off sequel ha infatti ospitato l'attore di SOA Michael Ornstein, nuovamente nei panni dell'amato Chucky Marstein, il contabile e criminale fedele ai SAMCRO.

"Sono felice di poterne parlare", ha commentato Ornstein in un'intervista con Entertainment Weekly. "Finora non avevo detto a nessuno che sono nella serie, eccetto mia moglie, i miei figli e il mio manager... [L'ideatore] Kurt [Sutter] mi ha mandato un messaggio, chiedendomi, 'Sei ancora a Los Angeles?'. Gli ho risposto semplicemente, 'Sì, sono ancora qui'. Poi mi ha telefonato, e mi ha lasciato assolutamente senza parole. Ero felicissimo. Ricordo che il primo giorno mi sono presentato sul set molto presto, e sono andato nella clubhouse dei Mayans. Sono rimasto lì per circa due ore, da solo, acclimatandomi e respirandone l'atmosfera fino a quando non ho sentito di essere a casa. Poi abbiamo letto la sceneggiatura, ho incontrato tutti i i ragazzi e sono andato in questo pazzesco deposito di rottami a est di Los Angeles dove abbiamo girato quella scena".

Della scena non vi anticipiamo nulla, ovviamente, ma sappiate che Kurt e i suoi non hanno perso l'occasione per raccontare cosa è successo a Chucky durante il periodo di tempo che separa Mayans M.C. da Sons of Anarchy, a cominciare dalle protesi che il personaggio porta alle mani da quando gli sono state tagliate via parte delle dita a causa del suo intollerabile disturbo compulsivo. Alla domanda se lo vedremo altre volte nella serie, Ornstein ha poi concluso: "Vedremo. Quando ebbi la parte nella prima stagione di SOA, pensai che sarebbe stata una cosa di una sola volta. Rimasi stupito e assolutamente entusiasta del ritorno di Chucky nella seconda stagione".