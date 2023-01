Mayans M.C. si concluderà con la stagione 5

News Serie TV

In Italia, la serie spin-off di Sons of Anarchy è disponibile in streaming su Disney+.

EZ Reyes farà rombare il motore della sua motocicletta un'ultima volta, almeno in tv. Al press tour invernale della Television Critics Association, il presidente di FX John Landgraf ha annunciato che la prossima, quinta stagione della serie di successo Mayans M.C., spin-off dell'indimenticabile Sons of Anarchy, sarà l'ultima e darà un finale alle vicende del club motociclistico di Santo Padre.

Mayans M.C. chiude dopo 5 stagioni

"I Mayan hanno lottato per il rispetto, il territorio e il potere attraverso quattro stagioni intense che hanno preparato il terreno per una quinta stagione esplosiva che metterà alla prova la loro stessa sopravvivenza sotto la leadership recentemente rivendicata da EZ", aveva dichiarato il presidente della programmazione originale di FX Nick Grad in una precedente occasione. "Elgin James e il team creativo, il brillante cast, la troupe e i nostri partner alla 20th Television hanno fatto in modo che i fan tornassero per saperne di più e siamo pronti a correre quella corsa con loro per un'altra stagione".

La stagione precedente di Mayans M.C., in Italia disponibile in streaming su Disney+ con le altre, si era conclusa con il futuro del club in bilico ed EZ, il personaggio interpretato da J.D. Pardo, determinato a risolvere le questioni in sospeso e salvare la situazione. I fan di vecchia data, dai tempi di Sons of Anarchy, si erano poi emozionati con il ritorno di Kim Coates nei panni di Tig e la sua reunion con Marcus Alvarez (Emilio Rivera).