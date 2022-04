Mayans M.C. all'assalto dei Sons of Anarchy nel trailer ufficiale della stagione 4

News Serie TV

I nuovi episodi dello spin-off in onda negli Stati Uniti dal 19 aprile.

La tensione raggiungerà nuove vette, fino a esplodere, nella quarta stagione del drama motociclistico Mayans M.C. Lo rivela il trailer ufficiale diffuso dall'americana FX in attesa del debutto il 19 aprile. Un'intensa anteprima dello scontro imminente tra i Mayans dello spin-off e i SAMCRO di Sons of Anarchy, serie in Italia disponibili entrambe in streaming su Disney+.





Mayans M.C. 4: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Alla fine della terza stagione, il club di Santo Padre ha dovuto affrontare violente ritorsioni da parte degli altri club dei Mayans, a seguito del loro tentativo di rendere Bishop (interpretato da Michael Irby) l'unico sovrano dell'associazione. Nei nuovi episodi, i suoi compagni continueranno a cercare vendetta, mentre i fratelli EZ e Angel (J.D. Pardo e Clayton Cardenas) prenderanno le distanze dal padre Felipe (Edward James Olmos) dopo un tradimento straziante.

"Sono stanco dei piccoli uomini che dirottano questo club, lasciando che il loro ego, la loro debolezza, prevalgano", avverte EZ nel trailer. Dall'altra parte, un presidente dei SAMCRO nota astutamente che "Santo Padre è all'ultima spiaggia. L'intero club è appeso a un filo".