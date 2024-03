Max Greenfield nella comedy di Mindy Kaling per Netflix, un ritorno in Mayor of Kingstown 3 e altre news in breve

News Serie TV

The Conners riporta in tv un personaggio di Pappa e ciccia e il trailer ufficiale della stagione 2 di Loot.

Famoso nei panni di uno degli amici di Jess in New Girl e attualmente tra i protagonisti di The Neighborhood, Max Greenfield ha firmato con Netflix per un ruolo ricorrente nella nuova comedy di Mindy Kaling (Non ho mai...) ambientata nel mondo della pallacanestro. Al cast si sono uniti anche Uche Agada e Dane DiLiegro (American Horror Stories).

Ancora senza titolo, la serie segue Kate Hudson nei panni di Isla Gordon, nominata presidente dell'azienda di famiglia, i Los Angeles Waves, una delle squadre di basket più leggendarie, dopo che suo fratello è costretto a dimettersi a causa di uno scandalo. Ambiziosa e spesso ignorata, Isla dovrà dimostrare ai suoi fratelli, al consiglio di amministrazione e alla più ampia comunità sportiva, tutti scettici, di essere la scelta giusta per l'incarico.

Secondo Deadline, Greenfield interpreterà Lev Levy, il fidanzato incoraggiante e di indole buona di Isla, un pediatra. Agada sarà Dyson Gibbs, un entusiasta e ingenuo giocatore debuttante che vuole mettersi alla prova. DiLiegro, invece, vestirà i panni di Badrag Knauss, un giocatore dell'Est Europa che spesso sorprende la squadra con la sua premura nonostante sia massiccio di statura e talvolta piuttosto schietto.

Mayor of Kingstown: Natasha Marc tornerà nella stagione 3

Vista in Mayor of Kingstown in una manciata di episodi tra la prima e la seconda stagione, Natasha Marc riprenderà il ruolo di Cherry nella terza. Nei prossimi episodi, una serie di esplosioni sconvolgerà Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa aprirà un negozio in città e una guerra alla droga infurierà dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky (Jeremy Renner) sarà dunque sotto pressione affinché lo scontro finisca, ma le cose si complicheranno quando un volto familiare del suo passato minaccerà di minare i suoi tentativi di mantenere la pace.

The Conners riporta in tv un personaggio di Pappa e ciccia

Il quinto episodio della stagione 6 di The Conners, in onda negli Stati Uniti il 13 marzo, ospiterà una vecchia conoscenza di Pappa e ciccia, l'amata sitcom di cui è il sequel. Natalie West riprenderà il ruolo di Crystal Anderson, un'amica di lunga data di Annarosa (Roseanne nella versione originale) e Dan, poi diventata la matrigna di quest'ultimo. Nell'episodio, il marito di Jackie (interpretato dalla guest star Nat Faxon) scopre che il denaro prestato a Dan tempo fa è stato usato per uno scopo diverso da quello previsto. È possibile che Dan abbia dato i soldi a Crystal dopo che lei stava attraversando un momento difficile?

Ben Feldman di unisce al cast di Mayfair Witches

Nel suo primo ruolo regolare dalla conclusione di Superstore nel 2021, Ben Feldman reciterà nella stagione 2 di Mayfair Witches, la serie soprannaturale di AMC tratta dai romanzi di Anne Rice, nei panni di Sam 'Lark' Larkin, l'amministratore delegato di una startup di successo e l'ex fidanzato di Rowan (Alexandra Daddario), che ritorna nella sua vita.

Forever: Karen Pittman e Wood Harris nella serie di Netflix basata su Per sempre di Judy Blume

La star di And Just Like That... e The Morning Show Karen Pittman e il veterano di The Wire Wood Harris affiancheranno i protagonisti Michael Cooper Jr. e Lovie Simone in Forever, la prossima serie dell'ideatrice di Girlfriends e Being Mary Jane Mara Brock Akil per Netflix basata sul romanzo cult di Judy Blume Per sempre. Il drama racconta l'epica storia d'amore di due adolescenti neri, Justin Edwards (Cooper Jr.) e Keisha Clark (Simone), i quali, nella Los Angeles del 2018, esplorano il romanticismo e le loro identità attraverso l'imbarazzante viaggio di essere i primi l'uno dell'altra. Pittman e Harris interpreteranno i genitori di Justin, Dawn e Eric, lei una dirigente di alto livello nel campo della finanza e lui un ristoratore. Entrambi sono concentrati sulla crescita del figlio, sebbene i loro approcci siano diversi.

Loot: Il trailer ufficiale della stagione 2

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione della comedy con Maya Rudolph Loot, disponibile in streaming dal 3 aprile ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana).