Mark Hamill abbraccia Baby Yoda in una foto dal set di The Mandalorian

Non in versione ringiovanita, ma così come lo conosciamo ora, il buon vecchio Luke Skywalker ha reso omaggio in una foto al coprotagonista se non mattatore di The Mandalorian, il mitico Grogu alias Baby Yoda.

Non è trascorso nemmeno un anno da quando i fan di Star Wars sono stati emozionati dal finale della seconda stagione di The Mandalorian: l'apparizione di Luke Skywalker alias Mark Hamill (ringiovanito digitalmente) ha avuto più effetto di tutte le riproposte del cast originale nella nuova trilogia cinematografica, ma non va dimenticato che la serie ha proposto nuovi personaggi indimenticabili, tra tutti Grogu, per gli amici "Baby Yoda". Il regista dell'ultimo episodio, Peyton Reed (anche attivo su Ant-Man al cinema), ha condiviso su Twitter una foto con Mark Hamill e Grogu, un incontro tra la classica e la nuova mitologia starwarsiana. Commento: "Grazie Mark per un'esperienza indimenticabile".

Per quanto burlone, lo stesso Hamill questa volta ha preferito non scherzare e abbracciare la tenerezza con "Grazie ancora Peyton, per un'esperienza che porterò sempre con me". Siamo sicuri che nemmeno i fan la dimenticheranno tanto facilmente. E sì, Luke avrebbe funzionato accanto a Grogu anche senza il ringiovanimento digitale dell'Industrial Light & Magic. C'erano forse dubbi? Leggi anche The Mandalorian 3: Quando esce, trama, cast e anticipazioni sulla terza stagione