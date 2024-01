News Serie TV

La star di Law & Order: Unità speciale Mariska Hargitay rivela di essere stata vittima di violenza sessuale in passato: il toccante racconto dell'attrice.

In Law & Order: Unità speciale interpreta la detective Olivia Benson e solo oggi rivela di essere stata lei stessa una vittima di violenza, proprio come molti dei personaggi che vediamo nella serie procedurale di NBC. Mariska Hargitay ha svelato di aver subito uno stupro all'età di 30 anni e ha raccontato la sua esperienza in una lettera pubblicata dalla rivista People che le ha dedicato la cover story di questa settimana.

Il racconto di Mariska Hargitay

"Un uomo mi ha violentata quando avevo 30 anni. Non c'era nessun piacere sessuale. C'erano solo dominio e controllo. Un controllo opprimente", ha esordito l'attrice. Non ha fatto il nome del suo stupratore ma ha detto che "prima era un amico. Poi non lo è stato più" e ha raccontato la sua traumatica esperienza:

"Ho provato tutti i modi che conoscevo per uscirne. Ho provato a fare battute, ad essere affascinante, a stabilire un limite, a ragionare, a dire di no. Mi ha afferrato per le braccia e mi ha tenuto ferma. Ero terrorizzata. Non volevo che degenerasse in violenza. Ora so che si trattava già di violenza sessuale, ma avevo paura che diventasse violento fisicamente. Sono entrata in modalità congelamento, una risposta traumatica comune quando non c'è possibilità di scappare. Mi sono sentita fuori dal mio corpo".

L'attrice ha detto che per anni ha avuto difficoltà ad elaborare il trauma. "Non sono riuscita a elaborarlo. Non potevo credere che fosse successo. Che potesse succedere. Quindi l'ho escluso, l'ho rimosso", ha scritto.

L'aiuto da Law & Order: Unità speciale

Nel 2004, ispirata dal suo lavoro in Law & Order: Unità speciale, Hargitay ha fondato la Joyful Heart Foundation. Secondo il suo sito web, la missione della fondazione è "trasformare la risposta della società alle aggressioni sessuali, alla violenza domestica e agli abusi sui minori, sostenere la guarigione dei sopravvissuti e porre fine a questa violenza per sempre". Grazie al suo lavoro nella fondazione e grazie al sostegno di alcuni amici, ha spiegato, è riuscita a fare i conti con il suo passato. In questo è stata aiutata anche dai sopravvissuti alla violenza come lei. "Vedevano la serie e mi hanno detto che li ho aiutati e ho dato loro forza. Ma sono stati loro una fonte di forza per me", ha spiegato.

Alla fine della sua lettera, l'attrice - che compirà 60 anni a breve - ha auspicato un cambiamento nelle strutture di potere sociale che consentono alla violenza sessuale di continuare. E ha spiegato in cosa potrebbe consistere la giustizia nel suo caso. "Per quanto mi riguarda voglio un riconoscimento e delle scuse. 'Mi dispiace per quello che ti ho fatto. Ti ho violentato. Non ho scuse'. Questo sarebbe un inizio. Non so cosa ci sia dall'altra parte e non annullerà ciò che è successo, ma so che gioca un ruolo nel modo in cui affronterò questa situazione", ha concluso.

Intanto, negli Stati Uniti su NBC, la venticinquesima stagione di Law & Order: Unità Speciale debutterà il prossimo 18 gennaio.