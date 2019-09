Marilyn Manson assetato di sangue in American Gods 3

News Serie TV

In Italia, la serie fantasy è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Marilyn Manson e American Gods: è forse questo il casting definitivo? Il celebre e controverso cantautore statunitense, che a breve vedremo anche in The New Pope di Paolo Sorrentino, reciterà nella terza stagione dell'apprezzato drama fantasy di Starz basato sul romanzo omonimo di Neil Gaiman.

Secondo Deadline, Manson interpreterà Johan Wengren, il cantante sanguinario della band viking metal Blood Death. Sia lui che il gruppo saranno una fonte di potere per Mr. Wednesday (Ian McShane) nella sua guerra contro i Nuovi Dei. "Avere la sua particolare energia, la sua arguzia e il suo entusiasmo sconfinato per il ruolo di Johan, un 'berserker' norvegese al servizio di Odino, promette di essere inquietante, originale e unicamente appassionante", ha dichiarato lo showrunner Chic Eglee.

Starz non ha annunciato ancora una data per la stagione 3 di American Gods. In Italia, la serie è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.