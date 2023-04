Mare Fuori: Trattative per un remake americano e vendite in 40 Paesi

News Serie TV

Intanto la sigla della serie di successo, 'O Mar For, certificata disco di platino: secondo la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati è un "fenomeno senza confini".

Mare Fuori, la serie Rai ambientata in un istituto penitenziario minorile, aspira a diventare un successo internazionale. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha svelato all'Ansa che sono in corso le trattive per un remake della serie negli Stati Uniti e che si sta trattando anche la vendita del prodotto in ben 40 Paesi. L'elettrizzante notizia arriva in occasione dei festeggiamenti per il Disco di platino ottenuto dal singolo 'O Mar For, l'iconica sigla della serie che ha raggiunto oltre 35 milioni di streaming complessivi.

Mare Fuori: I nuovi traguardi raggiunti dalla serie

Dopo i numeri record raggiunti da Mare Fuori su RaiPlay (alla data del 23 marzo 105 milioni di visualizzazioni, con 47 milioni di ore viste, pari ad un ascolto medio device di 3,7 milioni), il prison drama ambientato nell'immaginario IPM di Napoli vanta ora il nuovo traguardo del Disco di platico di 'O Mar For, composta da Stefano Lentini, Lorenzo Gennaro e Matteo Paolillo per le Edizioni musicali Rai Com. Il brano, distribuito da Believe così come tutta la colonna sonora della serie, è stato inserito in 19 playlist, ha conquistato due copertine ed è entrato nella Top 100 singoli e nella Top 50 Italia.

Secondo Maria Pia Ammirati, questa serie ha tutti gli ingredienti giusti per parlare anche a un pubblico internazionale. A suo dire una delle sue cifre più importanti "è andare oltre i confini italiani, avere quegli accenti di universale che cerchiamo tutti. Evidentemente stavolta abbiamo azzeccato gli ingredienti, musica compresa. La base di tutto è la sceneggiatura (ideatrice della serie è Cristiana Farina, che l'ha scritta con Maurizio Careddu ndr.). Secondo me questa è una delle serie italiane scritte meglio, sa mettere insieme tante linee narrative facendole diventare una polifonia di voci", le parole della direttrice di Rai Fiction.

Se le trattative per un remake americano di Mare Fuori raggiungessero esito positivo, per la Rai si trattarebbe della seconda serie recente ad essere adattata per il pubblico d'oltreoceano dopo Doc - Nelle tue mani, di cui FOX ha da poco confermato il remake.

Le novità in arrivo: Nuove canzoni e una serie di libri

Come emerso in precedenza, è stato confermato che le riprese della quarta stagione inizieranno a maggio-giugno a Napoli. Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com, ha anticipato che nella prossima stagione ci saranno nuove canzoni e che, d'accordo con Picomedia che co-produce la serie, prossimamente usciranno anche dei libri ufficiali. "Quindi fiction, musica, libri, un universo editoriale per toccare tutte le corde in maniera diversa, per raccontare storie che esistono e hanno bisogno di una visibilità positiva", ha dichiarato Teodoli all'Ansa.