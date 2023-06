Mare Fuori, ma in un carcere femminile: Picomedia lavora alla nuova serie Nate Libere

News Serie TV

I produttori di Mare Fuori annunciano un nuovo prison drama tutto al femminile: ecco i primi dettagli.

Il successo senza precedenti di Mare Fuori ha fatto sì che la casa di produzione della serie, Picomedia, lavorasse a una nuova serie ambientata in carcere, Nate Libere. Il punto di vista stavolta sarà tutto femminile visto che il nuovo progetto, appena annunciato dal produttore Roberto Sessa, è ambientato in un carcere per sole donne.

Nate Libere: I primi dettagli della nuova serie dai produttori di Mare Fuori

Stando alle prime informazioni diffuse, Nate Libere racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili, mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e umanità, di sacrificio e maternità, ma anche storie d'amore, sono quelle che si intrecceranno tra le celle e i laboratori di formazione.

Il nuovo progetto, che Sessa definisce "un nuovo concept sul carcere femminile in sviluppo da tempo" porta la firma di Franco Bernini e Rosa Ventrella. Attualmente si cercano potenziali broadcaster interessati a ospitare la serie.

L'universo di Mare Fuori si espande

Mentre Picomedia lavora a Nate Libere (comunque una serie indipendente da Mare Fuori), l'universo della serie di successo di RaiPlay e Rai 2 si espande velocemente con un musical che debutterà a dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e per il quale la produzione ha ricevuto oltre duemila richieste di candidatura. Sarebbe nei progetti di Picomedia, inoltre, anche un film spin-off mentre la serie è stata venduta all'estero in oltre 40 Paesi e sono previsti i remake spagnolo, tedesco e francese.