Mare Fuori diventa un franchise: In sviluppo un musical e un film spin-off

News Serie TV

La società di produzione Picomedia starebbe lavorando a nuovi progetti legati alla serie di successo ambientata nell'immaginario IPM di Napoli.

Dopo lo straordinario successo suggellato dai grandi numeri raggiunti su RaiPlay e Rai 2, Mare Fuori prosegue la sua corsa. Il blog d'informazione Cinguetterai svela che la società di produzione Picomedia starebbe lavorando a un musical e a un film spin-off della serie creata da Cristiana Farina con Maurizio Careddu e incentrata su un gruppo di ragazzi che scontano le loro pene presso il carcere minorile di Napoli. La notizia è stata condivisa su Instagram anche da uno dei registi della serie, Ivan Silvestrini.

Mare Fuori: Un franchise in espansione

Facendo leva sull'ottimo riscontro ottenuto da parte del pubblico (soprattutto sui più giovani), i produttori della serie carceraria ambientata nell'immaginario IPM di Napoli hanno quindi intenzione di trasformare Mare Fuori in un vero e proprio franchise. Il progetto di un musical non ci stupisce; la musica, d'altronde, è uno degli elementi più forti della serie (il singolo O' Mar For, l'iconica sigla, è stato certificato recentemente Disco di platino e i brani della colonna sonora della serie ormai sono presenti in decine di playlist sui più famosi servizi streaming musicali). Matteo Paolillo, che nella serie interpreta Edoardo e che ha composto insieme a Stefano Lentini e a Lolloflow questo e altri brani, ha annunciato di recente di aver ultimato il suo nuovo album.

Mare Fuori: Trattative per un remake americano e vendite in 40 Paesi Leggi anche

Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com, ha anticipato che nella prossima stagione ci saranno nuove canzoni e che, d'accordo con Picomedia, prossimamente usciranno anche dei libri ufficiali. A tutto questo si aggiungerebbe, come svela Cinguetterai, anche un film spin-off sui ragazzi dell'IPM. Non sappiamo ancora, però, su quali protagonisti esattamente si concentrerebbe.

Un fenomeno internazionale: Vendite e remake

Come riportato da Cinguetterai, il produttore di Picomedia Roberto Sessa conferma i dati che hanno decretato il successo della serie, non solo su Rai 2 ma anche in streaming. Solo la terza stagione, in streaming dal 1° febbraio su Rai Play, alla data del 23 marzo aveva totalizzato 105 milioni di visualizzazioni, e le prime due stagioni da settembre 2022 sono nella top ten di Netflix, superando le 30 settimane. Cinguetterai riferisce che la terza stagione arriverà anche su Netflix a partire da settembre 2023.

Solo qualche giorno fa la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva svelato all'Ansa che sono in corso le trattive per un remake di Mare Fuori negli Stati Uniti e che si sta trattando anche la vendita del prodotto in ben 40 Paesi. Oggi Cinguetterai ci aggiorna sulla situazione vendite e remake ricordandoci che la serie è stata venduta in Australia, nei Paesi scandinavi, nei Paesi dell'Est Europa, in Israele e in Germania. Per i remake le città più papabili sarebbero Cadice per la Spagna, Marsiglia per la Francia e Amburgo per la Germania.