Mare Fuori 4: L'anteprima alla Festa del Cinema di Roma risolve il mistero che aveva chiuso la terza stagione

News Serie TV

I primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori sono stati proiettati in presenza del cast e finalmente abbiamo la risposta alla domanda che ha tormentato i fan per mesi: chi ha sparato nell'ultima scena della scorsa stagione? Spoiler alert, ovviamente.

Abbiamo visto i protagonisti di Mare Fuori sfilare, elegantissimi, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Ma, soprattutto, i fortunati fan che lo scorso 28 ottobre sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per l'anteprima dei primi due episodi della quarta stagione hanno potuto scoprire finalmente l'esito del cliffhanger che aveva chiuso la terza stagione: chi ha sparato nella famosa scena del confronto tra Rosa Ricci (Maria Esposito), Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Don Salvatore (Raiz)? Se non avete paura degli spoiler continuate a leggere. In caso contrario, potete aspettare fino a 1° febbraio quando i primi episodi della quarta stagione saranno disponibili in streaming su RaiPlay.

Mare Fuori: Chi ha sparato e chi è morto nel finale della terza stagione? (SPOILER)

La quarta stagione di Mare Fuori riparte proprio dall'ultima scena della terza: Rosa e Carmine si erano incontrati di nascosto ma Don Salvatore li aveva scoperti e si era presentato alla Piscina Mirabilis. Dopo averle dato una pistola, aveva messo sua figlia Rosa davanti a una scelta: sparare verso di lui o verso Carmine. Dopo una colluttazione, avevamo sentito uno sparo senza capire chi avesse fatto partire il colpo e chi fosse stato colpito. Adesso lo scopriamo. Il primo episodio, intitolato Nel nome dell'amore, parte dal ricordo di una persona che viene portata in ospedale. È la piccola Rosa che ascolta il padre mentre canta una canzone. Quel ricordo è di Don Salvatore. È lui che è rimasto ferito (ma non è morto) e a sparare è stata Rosa Ricci, ora in preda ai sensi di colpa per aver quasi tolto la vita a suo padre. Ma il suo amore per Carmine è forte e i due, finalmente, si dichiarano.

Le anticipazioni della quarta stagione di Mare Fuori

Naturalmente i primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori si soffermano anche sulle storie degli altri personaggi. Come si intuiva già nel finale della terza, Edoardo (Matteo Paolillo) non è morto. Risvegliatosi in ospedale, trova accanto a sé sua moglie Carmela (Giovanna Sannino). Quel che non sa è che a salvargli la vita è stata Teresa (Ludovica Coscione) che gli ha donato il sangue. Tra i due la passione è forte, ma Edoardo non riesce comunque a staccarsi da Carmela, madre di suo figlio. Nello stesso ospedale, intanto, è ricoverato Don Salvatore che trova un modo per incontrare Edoardo e gli chiede di raccogliere l'eredità di suo figlio Ciro Ricci (Giacomo Giorgio). Edoardo, però, troverà un modo per porre fine per sempre alla questione. E sarà anche l'occasione per scoprire altre malefatte del passato di Don Salvatore e della famiglia Ricci.

Nell'IPM, intanto, la nuova direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone) inizia a farsi rispettare e instaura un inaspettato legame con Beppe (Vincenzo Ferrera). Quest'ultimo affronta Kubra (Kyshan Wilson) che ormai ha scoperto di essere sua figlia. La storia tra Milos (Antonio D’Aquino) e Cucciolo (Francesco Panarella) nonostante le resistenze del fratello di quest'ultimo, Micciarella. In carcere torna anche Silvia (Clotilde Esposito), caduta - questa volta consapevolmente - nella stessa trappola tesa dall'avvocato Alfredo (Giuseppe Tantillo). La nuova misteriosa ragazza muta che avevamo visto nel finale della terza stagione in cella con Crazy J, infine, inizia a interessarsi alla musica di Cardiotrap (Domenico Cuomo).

L'appuntamento con la nuova stagione di Mare Fuori è fissato per il 1° febbraio 2024 su RaiPlay e, la settimana successiva, su Rai 2.

Foto red carpet: Luca Carlino