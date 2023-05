Mare Fuori 4: Iniziate ufficialmente le riprese della nuova stagione

News Serie TV

Gli attori e il regista Ivan Silvestrini sono tornati a Napoli sul set della serie dei record che tornerà prossimamente su Rai 2 e RaiPlay.

Già da qualche giorno gli attori di Mare Fuori stanno postando video e foto che non lasciano spazio all'interpretazione, facendo intendere di essere tornati sul riconoscibilissimo set napoletano - la Base navale della Marina Militare e Molo San Vincenzo - per iniziare a girare la quarta stagione della serie di successo. Adesso è ufficiale: il primo ciak dei nuovi episodi della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia è stato battuto oggi, 22 maggio. Dietro la macchina da presa c'è nuovamente uno dei registi storici, Ivan Silvestrini.

Mare Fuori: Un fenomeno inarrestabile

Mare Fuori, prodotta da Roberto Sessa e nata da un'idea di Cristiana Farina che l'ha scritta con Maurizio Careddu, negli ultimi mesi ha spopolato raggiungendo numeri mai visti prima su RaiPlay (la terza stagione 105 milioni di visualizzazioni nelle prime tre settimane d'uscita). La serie ambientata nell'immaginario IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli, dove alcuni ragazzi scontano pene e vivono sentimenti, ha appassionato diverse fasce di pubblico diventando un appuntamento imperdibile. Come svelato dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, sono in corso le trattive per un remake di Mare Fuori negli Stati Uniti e si sta trattando anche la vendita del prodotto in ben 40 Paesi. Il franchise, inoltre, si espanderà con un musical e probabilmente uno spin-off.

Gli attori sono sul set della quarta stagione

Negli ultimi giorni diversi protagonisti di Mare Fuori - tra cui Kyshan Wilson, Ludovica Coscione, Clotilde Esposito e Clara Soccini - hanno postato foto e video direttamente dal set della serie non nascondendo la loro emozione. La più attiva su TikTok, però, è l'interprete di Rosa Ricci Maria Esposito. L'attrice, proprio qualche ora fa, ha pubblicato un video in cui ripete le battute del copione e ha scritto: "Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina. Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest'anno".