Mare Fuori 4: Ciro è vivo e tornerà non solo nei flashback? L'indiscrezione

Stando alle anticipazioni condivise dal settimanale Chi, nella quarta stagione di Mare Fuori il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio potrebbe tornare in carne e ossa.

Da semplice teoria dei fan a realtà? Ciro Ricci, il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio in Mare Fuori e morto alla fine della prima stagione della serie, potrebbe tornare in carne e ossa nella quarta stagione. Sarebbe quindi vivo e vegeto, secondo un'indiscrezione riportata dal settimanale Chi. Impossibile verificare, fin da ora, questa clamorosa anticipazione. Ma intanto cresce la curiosità, mentre le riprese dei nuovi episodi inizieranno a Napoli proprio nei prossimi giorni.

Mare Fuori 4: Il mistero sul ritorno di Ciro (vivo)

Da diversi mesi tra i fan di Mare Fuori circola una teoria secondo cui Ciro Ricci, ucciso nella prima stagione da Filippo (Nicolas Maupas) per salvare l'amico Carmine (Massimiliano Caiazzo), sarebbe in realtà ancora vivo. Nella serie, sostengono i più attenti, non è stato mai mostrato il suo funerale e Giacomo Giorgio ha continuato a far parte del cast apparendo in diversi flashback nei panni di Ciro. Lo stesso regista Ivan Silvestrini alla domanda "Ciro è Vivo?" aveva risposto: "Nessuno ha mai visto il suo funerale", alimentando la curiosità. I fan non solo credono che il personaggio sia ancora vivo, ma anche che sia stato proprio lui a sparare nell'ultima scena della terza stagione che vede coinvolti Carmine, Rosa e Don Salvatore.

Solo pochi giorni fa, il produttore di Mare Fuori Michele Zatta ha confermato che Giacomo Giorgio tornerà sul set della serie senza specificare, naturalmente, altri dettagli (quindi se girerà esclusivamente scene di flashback o anche altro). Il mistero rimane, anche perché Chi non cita la fonte di questa informazione e quindi non possiamo verificarla. Ci limitiamo, dunque, a segnalarvela.

Le altre anticipazioni: Il titolo del primo episodio della quarta stagione

Per il resto, pare che l'inizio delle riprese di Mare Fuori 4, fissato inizialmente per il 29 maggio, sia stato anticipato e che il primo ciak possa essere battuto già la settimana prossima a Napoli. Un addio e un altro ritorno: se sembra ormai certo che non tornerà nei nuovi episodi Nicolas Maupas (l'interprete di Filippo O' Chiattillo), ci sarà invece Nicolò Galasso, l'attore che ha interpretato Gaetano O' Pirucchio; anche in questo caso, le sue scene dovrebbero essere però legate a flashback o visioni, visto che il personaggio è morto durante la scorsa stagione. Da una foto condivisa dall'attrice Clotilde Esposito (Silvia) su Instagram, infine, è trapelato anche il titolo del primo episodio della quarta stagione, cioè Nel nome dell'amore.