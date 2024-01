Mare Fuori 4: Il trailer ufficiale della quarta stagione e le dichiarazioni del cast, del regista e dei produttori

News Serie TV

La serie di successo tornerà con i primi 6 episodi su RaiPlay il prossimo 1° febbraio e poi con i restanti 6 il 14 febbraio quando arriverà anche in prima serata su Rai 2.

È sembrata una rimpatriata tra vecchi amici quella andata in scena questa mattina al Centro Rai di Napoli dove è stata presentata, alla presenza degli attori, del regista Ivan Silvestrini, dei produttori e degli altri addetti ai lavori - giornalisti compresi - la quarta stagione di Mare Fuori. Baci, abbracci, selfie, succose anticipazioni (rigorosamente spoiler free) e persino qualche lacrima versata da un'emozionatissima Maria Esposito, l'interprete di Rosa Ricci, alla sua prima conferenza stampa (prima della terza stagione non era ancora esplosa la popolarità del suo personaggio). Non è mancato nulla e la festa è terminata al porto, a bordo di una nave da crociera attraccata a pochi passi dall'immaginario IPM, il cuore pulsante della serie (in realtà, come è noto, la base della Martina Militare al Molo San Vincenzo). Ormai manca davvero pochissimo. I primi 6 episodi della quarta stagione saranno disponibili dal 1° febbraio su RaiPlay, mentre i restanti 6 li vedremo dal 14 febbraio e quel giorno stesso la quarta stagione debutterà anche in prima serata su Rai 2. Oggi, per prima cosa, è stato diffuso l'atteso trailer ufficiale del nuovo ciclo di episodi (che potete vedere qui sotto), clip che i fan stanno già analizzando fotogramma per fotogramma con la speranza di captare clamorose rivelazioni. Ma se qualche anticipazione è stata condivisa, è successo durante la conferenza stampa. Cosa dobbiamo aspettarci da Mare Fuori 4 ora che la serie, citando la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, "non è più un successo ma un fenomeno"?

"#MareFuori non è un successo, è un fenomeno.

Lo dobbiamo molto al cast che vive con passione quel ruolo e alla grandissima scrittura che riesce a tenere insieme tutto: le backstories, i drammi e gli amori".

Maria Pia Ammirati

Il trailer di #MareFuori4 👇 pic.twitter.com/Zo4AooRGw0 — Rai (@Raiofficialnews) January 17, 2024

Una sfida vinta: Il successo di Mare Fuori

Proprio Maria Pia Ammirati ha esordito facendo notare come sia stata rispettata la promessa di portare in tv la quarta stagione a un anno esatto dalla terza. "Un fenomeno che riesce ad andare oltre Napoli e oltre l'Italia e arrivare fino agli Stati Uniti perché parla un linguaggio universale. Lo dobbiamo molto al cast che vive con passione quel ruolo e alla grandissima scrittura che riesce a tenere insieme tutto: le backstories, i drammi e gli amori. Hanno una personalità che raramente si trova. Poi lo doppiamo anche alla bellissima scrittura", sono state le parole della direttrice di Rai Fiction. Elena Capparelli, direttrice di Rai Play e Digital, ha parlato dei sorprendenti risultati raggiunti dalla serie lo scorso anno che sono stati, a suo dire, molto al di sopra delle aspettative (135 milioni di visualizzazioni per la terza stagione e 225 milioni per le prime tre stagioni nel complesso). Motivo per cui si è deciso di riproporre il modello di rilascio degli episodi sperimentato con la terza stagione, dando la possibilità di guardare anche i nuovi episodi in modalità binge watching.

Si guarda già alle stagioni 5 e 6 e al film

Ma il seme di Mare Fuori è stato piantato nel 2017, quando il produttore di Picomedia Roberto Sessa ha iniziato a lavorare a questa storia insieme agli sceneggiatori. "Inizialmente nessuno ci credeva, invece siamo ancora qua con una storia complessa che la tv non aveva mai sperimentato. Abbiamo vissuto un anno strepitoso, ma dobbiamo stare attenti che questo successo non ci travolga, e lo dico soprattutto ai ragazzi: dobbiamo mantenere i piedi per terra", ha dichiarato Sessa sottolineando come uno degli elementi chiave del successo risieda nell'essere riusciti a fidelizzare il pubblico rispettando i tempi di riprese e messa in onda. E per non interrompere questo processo, il produttore ha spiegato che si sta già lavorando sulla sceneggiatura della quinta stagione con un team di autori rinnovato e integrato con due nuove giovani sceneggiatrici (mentre pure una sesta è stata confermata). L'obiettivo è portarla in tv e in streaming a febbraio 2024.

E che ne è stato del film spin-off di Mare Fuori a cui in passato proprio Sessa aveva fatto riferimento? "Ci stiamo lavorando. Le idee non ci convincevano, ma ci riproveremo. Verrà collocato al momento giusto così come tutte le altre iniziative collaterali. La nostra priorità ora è la serie", ha spiegato il produttore parlando anche del seguito che Mare Fuori sta trovando oltre i confini nazionali. "Abbiamo venduto la serie a diversi paesi europei e non tutti l'hanno già trasmessa. Poi adesso Betafilm sta trattando con 4 Paesi che intendono sviluppare degli adattamenti. Uno di questi Paesi sono gli Stati Uniti. C'è un importantissimo studio che ci lavora e sta valutando le condizioni per farlo", ha aggiunto.

Mare Fuori: La quarta stagione "guarda oltre le sbarre"

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa quarta stagione di Mare Fuori? Il regista Ivan Silvestrini ha avuto il compito di introdurla alla stampa dichiarando: "Ero felice della terza, ma avevamo perso dei pilastri e mi chiedevo se saremmo riusciti a tenere la qualità che ci aspettiamo tutti. Penso che il lavoro di tutti, dalla scrittura all’interpretazione e messa in scena, abbia reso questa stagione ancora più speciale. Guarda avanti oltre le sbarre del carcere e offre una prospettiva a questi ragazzi. Se nella prima stagione si chiudevano le porte, ora era tempo che si aprissero". I temi che avranno particolare rilevanza nei nuovi episodi sono "il dolore, l'importanza della separazione, di saper lasciare andare una parte di noi per crescere", secondo il regista.

Lucrezia Guidone, che interpreta la neo direttrice dell'IPM Sofia Durante, ha detto di aver respirato un bellissimo clima sul set e di essersi subito legata anche ai colleghi più giovani, mentre Vincenzo Ferrera (Beppe) ha parlato di Mare Fuori come "il progetto più bello della mia povera carriera". Per Massimiliano Caiazzo, Carmine si troverà ad affrontare sfide decisive. "Un processo nuovo e catartico. Passare da uno stato adolescenziale a uno più adulto è stato importante anche per me", ha detto l'attore lodando soprattutto la delicatezza del regista, a suo dire "molto empatico e che ha saputo gestire momenti critici in maniera elegante e delicata".

A proposito di crescita e maturità, anche Matteo Paolillo ha fatto riferimento alle responsabilità e alle scelte a cui, a un certo punto, i personaggi sono chiamati. "Scelte difficili e importanti che a quell'età non andrebbero fatte", ha riflettuto l'interprete di Edoardo Conte. Anche Domenico Cuomo, interprete di Gianni "Cardiotrap", ci ha lasciato una riflessione molto bella dicendo: "Più passa il tempo più cresce la responsabilità per il mio personaggio. E un po' mi spaventa rappresentare persone che hanno perso tutto: sento un po' di rassegnazione, per me non dovrebbe essere così. Ho cercato di raccontare un personaggio che perde l'amore per salvare la persona che ama, e questo mi ha fatto capire tante cose. Come il fatto che bisogna essere grati per quello che si ha".

Mare Fuori non è Gomorra: Il messaggio positivo che la serie vuole lanciare

Non sono mancate, infine, le domande sul presunto "cattivo esempio" che una serie come Mare Fuori darebbe ai telespettatori più giovani. La polemica, insomma, è molto simile a quella che investì Gomorra: La serie quando questo titolo divenne di successo. Ma le star di Mare Fuori e i produttori si guardano bene dall'accostare queste due serie e hanno immediatamente rispedito al mittente le critiche su questo tema. Matteo Paolillo è intervenuto dicendo: "La serie ha sempre raccontato la lotta tra bene e male. È necessaria un'educazione alla visione, noi raccontiamo la verità, ma non è che tutti quelli che guardano la serie diventano violenti. Se ti viene voglia di spaccare la testa di uno, il problema è tuo, non della serie". Vincenzo Ferrera è stato lapidario: "Chi paragona Mare Fuori a quell'altra serie non ha mai visto Mare Fuori". Il produttore Roberto Sessa, infine, ha ricordato che Poste Italiane ha voluto dedicare addirittura un francobollo a Mare Fuori e sottolineato il messaggio positivo che la serie vuole trasmettere: che ci può essere sempre una luce in fondo al tunnel.

Alla fine della conferenza, approfittando di una domanda a proposito delle scene di sesso che Carolina Crescentini definì in passato "gratuite", lo sceneggiatore Maurizio Careddu ha tranquillizzato tutti scherzando sugli "ormoni impazziti" dei protagonisti che sono ragazzi e ha svelato un'anticipazione che ha stuzzicato sicuramente la curiosità di tutti: "In Mare Fuori 4 ci sarà la più bella scena di sesso di tutta la serie!", le sue parole. "Che poi probabilmente taglieremo!", si è affrettato ad aggiungere Roberto Sessa. Ma, come sanno soprattutto i fortunati che erano riusciti a vedere in anteprima i primi due episodi di Mare Fuori 4 alla Festa del Cinema di Roma, su questo fronte non si rimarrà delusi. Aspettate il 1° febbraio e vedrete.

