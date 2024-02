Mare Fuori 4, al via la stagione della consapevolezza: I primi 6 episodi sono disponibili su RaiPlay

News Serie TV

È tornata la serie fenomeno co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia: nella quarta stagione i protagonisti crescono e si trovano davanti a delle scelte. E non mancano colpi di scena e battute destinate a diventare virali.

Il successo di Mare Fuori si spiega pensando al mix esplosivo che questa serie è riuscita a confezionare mettendo insieme elementi da sempre forti in tv: storie di adolescenti tormentati, giovani e promettenti attori, una colonna sonora riconoscibile fin da subito. E poi c'è Napoli che con il suo mare e la sua solarità crea naturali contrasti con il buio che si portano dentro i personaggi ma che è sempre funzionale a una crescita. E infatti questa quarta stagione, disponibile da oggi 1° febbraio su RaiPlay con i primi 6 episodi (i restanti 6 usciranno il 14 febbraio quando la stagione debutterà anche in chiaro su Rai 2), è la stagione della consapevolezza. Lo ha detto il regista Ivan Silvestrini, lo hanno ribadito i protagonisti durante le interviste. Consapevolezza intesa come momento di maturazione per i ragazzi dell'IPM di Napoli ma anche come constatazione del fatto che questa serie ha infranto tutti i record possibili per la Rai facendo sperimentare anche nuove forme di fruizione (questa notte a mezzanotte, quando sono usciti i nuovi episodi, RaiPlay è stata per diversi minuti irraggiungibile per i troppi accessi). I nuovi episodi ci preparano ad addii inevitabili ma, come accaduto già in passato, introducono anche nuovi personaggi. Ci sono colpi di scena che faranno soffrire i fan ma anche momenti di luce e speranza, nuove canzoni e scene destinate a diventare cult (ricordate le scene di Rosa Ricci che l'anno scorso hanno "spaccato" TikTok? Ecco, preparatevi).

Mare Fuori 4: Da dove riparte la storia

Nella quarta stagione di Mare Fuori va in scena lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi. Rosa (Maria Esposito), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Mimmo (Alessandro Orrei), Kubra (Kyshan Wilson), Dobermann (Salahudin Tijani Imrana), Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) sanno che devono cavarsela da soli e non possono più contare sull'àncora della famiglia. vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo e devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. A contrastare questo racconto ci sono Pino (Artem), Edoardo (Matteo Paolillo), Cardiotrap (Domenico Cuomo), Giulia (Clara Soccini) e Silvia (Clotilde Esposito) che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne e le scelte che fanno potranno avere un impatto più pesante sulle loro vite. Allo stesso tempo, la durezza della nuova direttrice (Lucrezia Guidone) forza i ragazzi a ribellarsi per la propria autodeterminazione.

I nuovi personaggi

Sono diversi i nuovi personaggi che vengono introdotti nella quarta stagione e rendono più movimentate le cose. Nell'IPM conosciamo due nuovi giovani detenuti: Alina, interpretata da Yeva Sai, è una misteriosa ragazza scontrosa e diffidente che riesce ad aprirsi solo grazie a Cardiotrap; poi c'è Angelo (Luca Varone), un ragazzo di buona famiglia che entra nel carcere con un segreto difficile da mantenere e infatti Silvia sostiene di averlo già incontrato ma con una identità diversa. Antonia Truppo, poi, interpreta Maria Ricci, la madre di Rosa e moglie di Don Salvatore. La vediamo nei flashback e apprendiamo anche che, dietro la sua scomparsa, si cela un dramma misterioso. Tea Falco interpreta Loredana, la madre di Micciarella e Cucciolo con un passato di tossicodipendenza che ha pregiudicato il rapporto con i figli.

Mare Fuori, da un'idea originale di Cristiana Farina, sceneggiatrice insieme a Maurizio Careddu, è una co-produzione Rai Fiction e Picomedia ed è prodotta da Roberto Sessa. La regia della quarta stagione è affidata ancora una volta a Ivan Silvestrini. Qui sotto la nostra video intervista a Caiazzo, Esposito e Silvestrini.

Mare Fuori 4: Mare Fuori 4: la nostra intervista a Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Ivan Silvestrini - HD

Foto: Sabrina Cirillo