Manifest: L'ideatore vuole dare ai fan il finale che meritano nonostante la cancellazione

Jeff Rake scrive ai fan su Twitter: "Stiamo cercando di trovare un modo per concludere la serie".

Quella di Manifest è stata la cancellazione più eclatante della stagione 2020-21. Fermata da NBC dopo tre stagioni, la serie di fantascienza con Melissa Roxburgh e Josh Dallas ha lasciato gli schermi senza che Jeff Rake e il suo team di sceneggiatori abbiano potuto scrivere un finale. A nulla sono serviti i tentativi della Warner Bros. Television di trovarle una nuova casa - né Netflix né chiunque altro si è mostrato interessato. L'ideatore, però, non vuole darsi per vinto e in un tweet pubblicato nelle scorse ore ha rivelato di non avere ancora rinunciato al desiderio che la sua storia abbia una conclusione adeguata. Se non altro perché i fan lo meritano.

Manifest: Il messaggio di Jeff Rake

"Fan di Manifest! Il vostro sostegno è impressionante", ha scritto lo sceneggiatore e produttore esecutivo su Twitter. "Stiamo cercando di trovare un modo per concludere la serie. Potrebbe volerci una settimana, un mese, un anno. Ma non ci arrendiamo. Vi meritate un finale della storia. Mantenete acceso il dibattito. Se funzionerà, sarà grazie a voi".

Le parole usate da Rake non dicono nulla su quale sarà la forma in cui Manifest potrebbe mettere la parola fine sulle storie dei passeggeri del Volo 828. Non è chiaro se i produttori stiano negoziando una quarta stagione con un'altra realtà televisiva, se il finale assumerà la forma di un meno dispendioso film tv come spesso accade in queste occasioni (l'ultimo esempio arriva da Ray Donovan), oppure se più semplicemente sarà pubblicato un copione che i fan dovranno farsi bastare. La risposta, come sempre, la darà il tempo. Intanto, la storia insegna che continuare a usare l'hashtag #SaveManifest potrebbe non essere ancora una perdita di tempo.