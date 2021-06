Manifest: Falliti i tentativi per trovare una nuova casa alla serie, la cancellazione è definitiva

News Serie TV

Neppure il servizio di video in streaming Netflix, che pure si era dimostrato interessato nei giorni scorsi, ha deciso salvare il drama cancellato da NBC.

Brutte notizie per i fan di Manifest che speravano che la serie venisse salvata da un'altra rete o da un servizio di video in streaming dopo la cancellazione da parte di NBC. Tutti gli sforzi per trovare una nuova casa alla serie, profusi in queste settimane dallo studio di produzione Warner Bros. Television, sono risultati vani. Lo conferma anche l'autorevole TVLine sottolineando che neppure Netflix, che nelle scorse ore sembrava il soggetto potenzialmente più interessato ad acquisire la serie, porterà avanti questa operazione.

Manifest: Netflix non salverà la serie tv

Proprio negli ultimi giorni i fan della serie guardavano con fiducia a Netflix nella speranza che il servizio potesse acquisire la serie e rinnovarla per una nuova stagione, compiendo la stessa operazione messa in piedi per Lucifer, salvata dalle grinfie di FOX e diventata poi uno dei maggiori successi della piattaforma. Le medie di ascolto della terza stagione di Manifest (3 milioni di spettatori settimanali con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.5, in calo rispetto alla stagione precedente del 21 e 31 percento rispettivamente) ttuttavia non sono sembrate appetibili neppure per un servizio che vive con gli abbonamenti e le trattative si sono arenate.

Manifest è ufficialmente cancellata

Nulla da fare quindi per il drama soprannaturale con Melissa Roxburgh e Josh Dallas che, dopo tre stagioni, sfortunatamente non avrà un finale nonostante la forte campagna di promozione social con l'hashtag #savemanifest messa in piedi dallo showrunner Jeff Rake. Quest'ultimo si era detto "devastato" all'indomani della decisione di NBC e aveva aggiunto: "Voi fan meditate un finale", soprattutto visti i cliffhanger con cui si era chiusa la terza stagione. Vedremo se gli autori troveranno dei modi alternativi per chiudere le storie o se dobbiamo arrenderci definitivamente all'idea di una trama lasciata in sospeso.