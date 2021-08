Manifest è salva! Netflix ordina una quarta e lunghissima ultima stagione

News Serie TV

La serie cancellata da NBC avrà una nuova vita sul servizio di video in streaming: Josh Dallas, Melissa Roxburgh e gli altri membri del cast hanno firmato o stanno per farlo per riprendere i loro ruoli.

Alla fine le lunghissime trattative tra Netflix e Warner Bros TV, la casa di produzione di Manifest, sono decollate. Il mistery drama creato da Jeff Rake e cancellato da NBC dopo tre stagioni lo scorso giurno tornerà ufficialmente con una quarta e ultima stagione in esclusiva sul servizio di video in streaming. L'annuncio è stato dato oggi in occasione del cosiddetto "828 Day" (siccome oggi è il 28 agosto cioè 8/28, come 828 il numero del volo al centro della serie). Ma la sorpresa è più grande di quanto potessimo aspettarci visto che l'accordo tra Warner Bros TV e Netflix prevede una quarta stagione di ben 20 episodi!

Manifest tornerà con una quarta stagione su Netflix

Gli ultimi 20 episodi, grazie ai quali gli sceneggiatori riusciranno a concludere definitivamente le storie rimaste in sospeso nel finale della terza stagione, arriveranno in streaming in più parti, come accade solitamente per le serie Netflix con un numero di episodi consistente. Secondo Deadline, i protagonisti Josh Dallas e Melissa Roxburgh avrebbero già chiuso un accordo che li farà tornare nei panni dei loro personaggi, Ben Stone e Michaela Stone. Lo stesso vale per JR Ramirez mentre Parveen Kaur rimane in trattative insieme ad altri membri del cast regolare come Luna Blaise, Matt Long e Jack Messina. Come vi avevamo dato conto qualche settimana fa, infatti, la produzione nelle ultime settimane ha lavorato a lungo dietro le quinte per offrire agli sceneggiatori e agli attori dei nuovi contratti che consentissero loro di tornare nella serie in caso di rinnovo da parte di Netflix. Deadline parla di considerevoli aumenti di stipendio.

Il potere dei fan di Manifest

Il merito di questo rinnovo, tanto atteso e auspicato, è sicuramente dei fan di Manifest che hanno partecipato attivamente alla campagna #SaveManifest messa in moto dal creatore Jeff Rake e sostenuta dagli attori. La serie infatti, dopo che è sbarcata in streaming su Netflix negli Stati Uniti lo scorso giugno, è rimasta costantemente tra le serie più viste rimanendo per quattro settimane di seguito in cima all'elenco dei contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti secondo Nielsen, con oltre 1 miliardo di minuti visti ogni settimana. Come accaduto per Lucifer, il drama diventerà disponibile con tutte le stagioni su Netflix in tutti i Paesi e territori in cui il servizio è attivo seguendo però calendari diversi in base agli accordi già esistenti chiusi da Warner Bros (in Italia, per esempio, le prime due stagioni di Manifest sono attualmente disponibili in streaming su Infinity+ di Mediaset).

Le dichiarazioni

"Dal suo arrivo su Netflix a giugno, Manifest si è dimostrata molto popolare tra i nostri membri", ha affermato Bela Bajaria, capo dei contenuti globali di Netflix. “Jeff Rake e il suo team hanno creato un mistero affascinante che ha lasciato gli spettatori di tutto il mondo con il fiato sospeso e li ha fatti credere nelle seconde possibilità. Siamo entusiasti del fatto che i fan potranno avere un finale con questa ultima lunga stagione".

"Ciò che è iniziato anni fa come un volo di fantasia nel profondo della mia immaginazione si è evoluto nel viaggio di una vita", ha aggiunto Jeff Rake. "Mai neppure nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare di ricevere a livello globale così tanto amore e supporto per questa storia, i suoi personaggi e la squadra che lavora così duramente per dare vita a tutto. Il fatto che saremo in grado di premiare i fan con il finale che meritano mi commuove a non finire. A nome del cast, della troupe, degli scrittori, dei registi e dei produttori, dico grazie a Netflix, alla Warner Bros. e, naturalmente, ai fan. Questa è opera vostra".