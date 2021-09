Manifest 4: Quando esce? Chi torna? Le anticipazioni e i retroscena del salvataggio da parte di Netflix

News Serie TV

Lo showrunner e creatore del mistery drama Jeff Rake ha parlato del percorso che ha portato al tanto sperato rinnovo per una quarta stagione dopo la cancellazione, dando qualche anticipazione: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Quando lo scorso 28 agosto, alle 8:28 precise del fuso orario di Los Angeles, abbiamo scoperto che Manifest tornerà sui nostri schermi con una quarta e ultima stagione grazie a Netflix che ha salvato la serie dopo la brutale cancellazione da parte di NBC, subito ci siamo fatti moltissime domande: quando inizierà la produzione? Quando uscirà? Quali protagonisti torneranno? I fan possono finalmente sperare nel degno finale che aveva promesso il creatore? Ad alcuni di questi quesiti ha risposto proprio lo showrunner Jeff Rake. Dopo aver adeguatamente festeggiato per l'esito positivo delle trattative tra Netflix e Warner Bros TV, Rake ha parlato con Entertainment Weekly svelando retroscena, curiosità e qualche anticipazione. Ecco tutto quello che sappiamo, fin da adesso, sulla quarta stagione di Manifest.

Manifest: Così i fan hanno salvato la serie dall'oblio

In occasione dell'828 Day (come 828 è il numero del volo al centro della storia raccontata da Manifest), Netflix ha annunciato di aver ordinato una quarta e ultima stagione di 20 episodi. La decisione è arrivata dopo lunghe trattative con Warner Bros TV che hanno - è il caso di dirlo - preso il volo soprattutto dopo gli ottimi numeri fatti registrare dalle prime tre stagioni della serie rese disponibili negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming. Secondo Nielsen, Manifest è rimasta per quattro settimane di seguito in cima all'elenco dei contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti totalizzando - solo nell'ultimo mese - oltre 6,5 miliardi di minuti di visione. Impossibile, insomma, ignorare il fenomeno messo in moto dalla campagna #SaveManifest lanciata da Jeff Rake e dal cast.

I retroscena del salvataggio di Manifest

Proprio a proposito del supporto preziosissimo ricevuto dai fan, Jeff Rake ha detto: "È stato bello ma è stata anche una grande sfida. Per me era importante rimanere in contatto con i fan. Mi sono goduta questa incredibile ondata di amore e supporto verso la serie mentre i numeri su Netflix esplodevano a giugno e luglio. All'improvviso i miei numeri sui social aumentavano e anche quelli del cast e sono arrivati nuovi fan. Volevano saperne di più, capire cosa stava succedendo. C'erano molte persone sui social che stavano ponendo la domanda molto condivisibile 'Perché dovrei guardare la serie se non ha un finale?'. Era una domanda davvero giusta. Quando siamo arrivati ​​a fine luglio è diventato chiaro che avremmo potuto trovare una via d'uscita e essere in grado di continuare a fare più episodi, ma non ne potevo parlare sui social. Però mi rivolgevo ancora ai fan per mantenere vivo l'ottimismo affinché continuassero a sostenere la serie, a guardarla".

Cosa dobbiamo aspettarci? Il piano dello showrunner

Ora tutto è nelle mani del team di sceneggiatori (vecchi e nuovi) che dovranno capire come condensare le idee dello showrunner Jeff Rake in un ultimo lungo capitolo. Rake, infatti, ha sempre detto di avere in mente sei stagioni per sviluppare la storia del mistero del volo 828 scomparso dai radar nel 2013 e riapparso cinque anni dopo. Nonostante l'ordine di "soli" 20 episodi, lo sceneggiatore ha assicurato che il finale che ha sempre avuto in mente resterà lo stesso e che sarà in grado di condensare le sue idee in 20 episodi. "Chi ha seguito le trattative nelle prime settimane subito dopo la cancellazione sa che mi sarei accontentato anche di qualcosa di modesto, come un film di due ore. Ora ho una tabella di marcia con una serie di colpi di scena e punti fermi che mi ero già prefissato per raccontare le storie fondamentali che si inseriscono all'interno della mitologia della serie. Quindi non sarà un esercizio particolarmente difficile adattare la stessa tabella di marcia a 20 episodi. Sarà abbastanza organico", ha spiegato lo showrunner.

Manifest 4: In quante parti sarà divisa l'ultima stagione?

Netflix ha già annunciato di avere intenzione di dividere l'ultima stagione in diverse parti rilasciate a distanza di tempo, come ha fatto per esempio con la quinta stagione di Lucifer. Non sappiamo, tuttavia, a quante parti stia pensando (se due parti di 10 episodi o più di due parti). "Ne parlerò con loro. Non credo abbiano già deciso. Troveremo un piano che possa funzionare", ha detto Rake. I fan, comunque, non dovranno preoccuparsi. "Troveranno esattamente la stessa serie che stavano guardando prima. Netflix ha reso abbastanza chiaro che vogliono che continuiamo a fare lo stesso show. Il tono o lo stile di narrazione non cambieranno. Continueremo a realizzare la serie di cui tutti si sono innamorati", ha aggiunto lo sceneggiatore rassicurando il pubblico.

Il cast: Chi tornerà nella quarta stagione di Manifest?

Secondo Deadline, i protagonisti Josh Dallas e Melissa Roxburgh avrebbero già chiuso un accordo che li farà tornare nei panni dei loro personaggi, Ben Stone e Michaela Stone (ricevendo anche un sostanzioso aumento di stipendio). Lo stesso vale per JR Ramirez mentre Parveen Kaur rimane in trattative insieme ad altri membri del cast regolare come Luna Blaise, Jack Messina e Matt Long. Quest'ultimo, in particolare, ha recentemente firmato per prendere parte al pilota di una nuova potenziale serie di NBC, Getaway. Ma il contratto, ha fatto sapere Deadline, gli consentirebbe di recitare in entrambe le serie quindi ci sono ottime possibilità che anche lui riprenda il ruolo di Zeke Landon. Rake è fiducioso che tutti i membri del cast regolare possano tornare.

Quando iniziano le riprese e quando esce?

Come svelato dallo showrunner, la writer's room di Manifest 4 si aprirà già entro la fine di questa settimana. "Speriamo di avviare la produzione entro la fine dell'anno, massimo a dicembre. Lavoreremo il più velocemente possibile mantenendo sempre un occhio al controllo di qualità, perché vogliamo che gli episodi vengano rilasciati il prima possibile. Ma vogliamo anche che siano eccellenti. Potrebbe volerci un po' ma ne varrà la pena", ha concluso Rake.