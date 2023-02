Malcolm, si ragiona su un revival: Bryan Cranston "entusiasta all'idea di farlo"

News Serie TV

L'attore ha rivelato a Entertainment Weekly che l'ideatore ci sta lavorando e che tutto il cast è disponibile.

Dopo Breaking Bad e Your Honor, la prossima avventura televisiva di Bryan Cranston potrebbe essere il revival della comedy di culto degli anni Duemila Malcolm. Sul serio! L'attore ha detto a Entertainment Weekly che i membri del cast, incluso lui stesso, sono "tutti a bardo", e che il progetto vedrà la luce se le cose andranno come tutti si aspettano. Ovvero: "O sarà qualcosa di sensazionale, o niente".

Malcolm: Bryan Cranston sarà di nuovo Hal?

Come sicuramente ricorderete, Malcolm (Malcolm in the Middle nella versione originale) ha raccontato per sette stagioni le storie di un ragazzo geniale (interpretato da Frankie Muniz) e della sua famiglia particolarmente stravagante e bizzarra. Con lui vivevano il padre Hal (Cranston), un uomo devoto e goffo; sua madre Lois (Jane Kaczmarek), estremamente autoritaria; il fratello maggiore Reese (Justin Berfield), un teppista che fa il bullo con i ragazzi più piccoli; e il fratello minore Dewie (Erik Per Sullivan), il più trascurato, spesso vittima di scherzi crudeli. La combriccola includeva anche Francis (Christopher Kennedy Masterson), il maggiore, mandato alla scuola militare per via del suo carattere ribelle.

Le cose hanno cominciato a muoversi vorticosamente lo scorso autunno, quando Muniz ha detto che Cranston è "davvero preso dall'idea" e che lui stesso è con lui "al 100 percento". L'ideatore Linwood Boomer aveva poi confermato che "Ne stiamo parlando". E quando alcuni mesi dopo Cranston è stato intervistato da E! News, tornando sull'argomento ha detto che "si è parlato della possibilità di fare, tipo, un film reunion di Malcolm" e che sarebbe "divertente da fare".

Quando pochi giorni fa, mentre parlava con EW del suo spot per le patatine PopCorners ispirato da Breaking Bad, alla richiesta di nuovi aggiornamenti sulla reunion dei Wilkerson, l'attore ha detto: "Adoro quella serie. Per me, è il rovescio comico di Breaking Bad per la qualità della sceneggiatura. Linwood Boomer ci sta pensando seriamente. E ha detto - proprio come dirette [il creatore di Breaking Bad] Vince Gilligan - che, se ci fosse una grande idea di cui tutti siano entusiasti, prenderebbe in considerazione l'idea di farlo. E siamo tutti d'accordo. Tutti gli attori hanno detto: 'Be', ci piacerebbe rivederci, per quelle stesse ragioni. Ma anch'io voglio che sia una buona ragione. Non ho bisogno di lavorare. Non voglio tenermi occupato. Ma mi piace lavorare, e mi piacerebbe riunirmi con quel cast e quella troupe, e raccontare di nuovo quelle storie con quel personaggio. Poter scivolare di nuovo in Hal, a quest'età, dopo tutti questi anni, sarebbe fenomenale... Sono entusiasta all'idea di farlo".

Come tutti i fan, Cranston ha provato a immaginare dove possa essere la famiglia Wilkerson oggi. "Abbiamo lanciato Malcolm 23 anni fa. Quindi sono piuttosto curioso: dove sono quei personaggi ora? Cosa stanno facendo? In che modo le loro vite sono cambiate o rimaste le stesse?", ha detto. Ma ha ricordato ancora una volta che la curiosità va soddisfatta solo se può essere garantita una certa qualità: "Se [Linwood] escogita qualcosa di davvero intelligente, sarà il primo a dirlo. Oppure dirà: 'No, semplicemente non siamo riusciti a trovare qualcosa di cui siamo davvero entusiasti'. E poi gli risponderò: 'Awww, peccato. Va bene. Ho capito'. Preferirei che fosse così anziché fare qualcosa di noioso e ritrovarmi a dire 'Oh, questa è una storia un po' ridicola, ma sai...'".