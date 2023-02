Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul spacciano patatine in un esilarante spot per il Super Bowl

News Serie TV

Super reunion di Walter White e Jesse Pinkman in una pubblicità degli snack PopCorners: guardateli all'opera mentre fabbricano triangolini che danno dipendenza.

Walter White e Jesse Pinkman tornano in affari, ma stavolta si imbarcano in un'avventura decisamente più legale. Le star di Breaking Bad Bryan Cranston e Aaron Paul sono i protagonisti un divertente spot tv che andrà in onda negli Stati Uniti durante i break pubblicitari del Super Bowl, l'evento sportivo più seguito dell'anno. Nella clip tornano nei panni dei loro personaggi e nello stesso camper reso iconico dalla serie ma, invece della famosa metanfetamine blu, stavolta "spacciano" delle patatine, le PopCorners. Guardate lo spot in anteprima qui sotto.





Lo spot con i protagonisti di Breaking Bad per il Super Bowl

Lo spot, intitolato Breaking Good, è scritto e diretto addirittura dal creatore di Breaking Bad Vince Gilligan. Nel video Jesse è entusiasta dell'ultima creazione di Walt, dei triangolini non fritti che creano decisamente dipendenza. "No, non mangiamo il nostro prodotto". ricorda Walt al suo allievo mentre Jesse dichiara: "Tutti ne vorranno un assaggio. E io conosco un tizio con cui parlare". A questo punto vediamo anche il folle Tuco (Raymond Cruz), che afferra gli spuntini con sospetto, prima che un Walt, o dovremmo dire Heisenberg, con il suo iconico cappello gli dia il famigerato ordine: "Dì il loro nome".

L'ennesima reunion di una lunga serie?

Bryan Cranston e Aaron Paul si erano ritrovati già solo qualche mese fa per un memorabile cameo nella serie spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul. Prima ancora, avevano recitato insieme nel film El Camino. Adesso hanno accettato di tornare davanti le telecamere in questa nuova reunion perché li divertiva molto il contesto. "Per moi questa è stata una cosa diversa perché abbiamp trascorso ttre giorni ridendo e godendoci la reciproca compagnia e indossando questi costumi che significavano così tanto per noi, così come tanto ha significato la serie. Ci siamo divertiti con i nostri personaggi, senza prenderci gioco degli stessi. Questo era importante per noi, essere in grado di rimanere nel personaggio", ha dichiarato Bryan Cranston a Entertainment Weekly. Ci saranno altre reunion in futuro? "Quando dieci anni fa abbiamo terminato le riprese di Breaking Bad, pensavamo che sarebbe stata l'ultima volta nei panni di quei personaggi. Poi abbiamo avuto un'altra opportunità ne El Camino. Quindi abbiamo smesso di pensarlo. Abbiamo smesso di dire 'Questa è l'ultima volta'. Chi lo sa? Potrebbe essere. Non ne sono sicuro ma lasceremo la cosa al fato", ha aggiunto l'interprete di Walter White.