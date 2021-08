Maid: Margaret Qualley madre single e resiliente nel primo trailer del dramedy di Netflix

News Serie TV

La serie, che riunisce la protagonista alla madre Andie MacDowell, debutterà in streaming il 1° ottobre.

Netflix svela il primo teaser trailer e le prime foto e annuncia la data di uscita di Maid, una delle sue prossime serie originali. Il dramedy ha come protagonista l'apprezzata Margaret Qualley (The Leftovers, C'era una volta a... Hollywood) nei panni di una madre single che lavora duro per sopravvivere e badare alla figlia. La serie, che annovera nel cast anche Andie MacDowell - madre nella vita reale di Qualley - nel ruolo della madre della protagonista anche sullo schermo, debutterà in streaming il 1° ottobre.

La trama di Maid

Ispirata all'autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times e descritta come "un memoir su cosa significhi oggi vivere da poveri nel paese più ricco del mondo", Maid racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario. Alex fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Nel primo trailer vediamo Alex descrivere una vita da ricchi che è esattamente l'opposto della sua. "È una storia su una donna. Vive in una casa grande e bella, il tipo di casa che c'è sulle copertine delle riviste. È personal trainer e consulente finanziario. È stata al Louvre più di una volta. Trascorre interi sabati facendo massaggi con pietre calde e leggendo i suoi libri della prima edizione. Nessuna lunga fila in cui sostare, nessun cartellino da timbrare. Ha il lusso del tempo. Si sveglia ogni mattina con una vista sull'oceano, come se esistesse solo per lei. Ha tempo per cuocere sette torte da zero, se vuole", dice la protagonista. E le sue parole fanno a pugni con le immagini che scorrono sullo schermo, in cui la vediamo lavorare sodo come donna delle pulizie e badare a sua figlia da sola.

Il cast

Oltre a Andie MacDowell che interpreta Paula, un'artista che passa da un fidanzato all'altro ma che nasconde un grande dolore nel combattere constantemente con i propri demoni, il cast di Maid comprende anche Nick Robinson (Sean), Anika Noni Rose (Regina), Tracy Vilar (Yolanda) e Billy Burke (Hank). Nella serie recitano anche Raymond Ablack (Nate), BJ Harrison (Denise), Xavier de Guzman (Ethan), Aimee Carrero (Danielle) e Toby Levins (Basil). Molly Smith Metzler è autrice e showrunner. Insieme a Metzler e all'autrice del libro Stephanie Land sono produttori esecutivi anche John Wells, Margot Robbie, Tom Ackerley, Erin Jontow e Brett Hedblom.