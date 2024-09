Maggie Smith, eterna contessa di Grantham: Perché la sua Violet Crawley di Downton Abbey rimarrà memorabile

News Serie TV

Sul piccolo schermo la carriera di Maggie Smith è decollata in tarda età grazie alla serie in costume Downton Abbey e al ruolo della sarcastica contessa vedova Violet Crawley, così simile a lei da non essere per lei "soddisfacente".

"Nessun inglese si sognerebbe mai di morire in casa di qualcun altro", afferma la sua sarcastica Violet Crawley in Downton Abbey. E infatti Maggie Smith è morta serenamente a Londra questa mattina, al Chelsea and Westminster Hospital, circondata dall'affetto dei suoi cari. Nel corso della sua carriera ci ha incantato con decine di splendide interpretazioni. C'è chi la ricorderà soprattutto per il ruolo di Minerva McGranitt in sette degli otto capitoli di Harry Potter, chi in quelli della Madre Superiora in Sister Act e chi è rimasto affezionato ai suoi personaggi in Invito a cena con delitto, Hook - Capitan Uncino o Marigold Hotel, solo per citare alcuni film in cui ha recitato. Per gli appassionati di serie tv - e sicuramente per chi scrive - Maggie Smith rimarrà per sempre Violet Crawley, contessa vedova di Grantham nella serie capolavoro di Julian Fellowes.

Maggie Smith e Violet Crawley: Due facce della stessa medaglia

L'attrice, scomparsa a 89 anni, ha vestito i panni della contessa madre di Grantham nelle sei stagioni della serie, dal 2010 al 2015, e poi nei due film della saga usciti nel 2019 e nel 2022. Ironica donna dell'alta società britannica che deve adattarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici di inizio '900, Lady Violet è stato uno dei personaggi più amati di Downton Abbey, interpretato da Smith in modo estremamente naturale. Sarà perché questo personaggio dalla battuta facile e dal pungente umorismo era molto vicino al suo modo di essere, tanto da farle dichiarare che, insieme a quello di Minerva McGranitt, il ruolo della contessa di Downton Abbey non era stato "quello che si potrebbe definire soddisfacente". "Non sentivo come se in quei ruoli stessi recitando", aveva dichiarato Smith al Guardian in una rara intervista del 2019. L'attrice, proprio come la sua Violet, aveva la reputazione di non sopportare gli stupidi. "È vero che non tollero gli stupidi, ma loro non tollerano me, quindi sono scontrosa", disse una volta. "Forse è per questo che sono piuttosto brava a interpretare le anziane signore scontrose".

Rimarranno per sempre alcune battute della contessa di Grantham, da "Cos'è un weekend?" pronunciata con nonchalance al tavolo da pranzo a "Sei una donna con un cervello e delle capacità ragionevoli. Smettila di lamentarti e trova qualcosa da fare", fino al sarcasmo conservato anche su letto di morte da Violet quando dice alla sua cameriera Gladys Denker: "Smettila di piangere, Denker. Non riesco a sentirmi morire". È bene ricordare che nella carriera televisiva di Smith non c'è stata solo Downton Abbey. Nel 2003 l'attrice ha vinto un Emmy anche come miglior attrice protagonista per il film tv di HBO La mia casa in Umbria, in cui interpreta una scrittrice di romanzi rosa che apre la sua casa a tre sopravvissuti a un attacco terroristico. Prima ancora ricordiamo, tra le varie cose, le sue partecipazioni a The Carol Burnett Show e alle miniserie di BBC David Copperfield e Capturing Mary.

Maggie Smith e Downton Abbey: Un rapporto conflittuale

Ma quando sono arrivate Downton Abbey e la contessa di Grantham, in qualche modo un'emanazione del suo personaggio in Gosford Park scritto dallo stesso Julian Fellowes, è cambiato tutto. Il personaggio di Lady Violet le ha fatto vincere tre Emmy, un Golden Globe e tre Screen Actors Guild, eppure il suo rapporto con la serie è sempre stato conflittuale. Nella carriera di Smith c'è stato un prima e un dopo Downton Abbey che ha portato alle stelle la sua popolarità. "Avevo lavorato per molto tempo prima di Downton Abbey e la vita andava bene: nessuno sapeva chi diavolo fossi", scherzò Smith parlando con Radio Times nel 2017, incolpando la televisione per la celebrità che ha sempre più influenzato la sua capacità di apparire in pubblico.

In un'intervista rilasciata al programma 60 Minutes nel 2013, fecero scalpore le parole dell'attrice, la quale dichiarò di non aver mai visto Downton Abbey. E a lungo si è temuto che l'attrice non prendesse parte ai film arrivati dopo il successo della serie di Julian Fellowes. Terminate le sei stagioni della serie, al Telegraph l'attrice definì "estenuante" la sua esperienza nella serie dicendo che era giusto fermarsi. Ma così non è stato. Alla fine ha portato a conclusione la storia di Lady Violet quando il personaggio è morto nel secondo film, Downton Abbey II - Una nuova era. "La cosa importante è che tutti amano Maggie, tutti adorano lavorare con lei", dichiarò al Los Angeles Times il regista Simon Curtis parlando dell'ultima scena girata da Maggie Smith nel film. "È stata la fine di un'era. Abbiamo semplicemente fatto una panoramica di tutti quei volti e non c'è alcuna differenza tra loro come attori e come personaggi. L'emozione si leggeva sui loro volti. E come regista non puoi che ritenerti fortunato quando guardi tutto questo su un monitor".

Il ricordo di Hugh Bonneville

Hugh Bonneville, che in Downton Abbey ha interpretato il figlio di Lady Violet Robert Crawley, così ha ricordato l'ex co-star rilasciando una dichiarazione alla BBC: "Chiunque abbia mai condiviso una scena con Maggie potrà confermare il suo occhio acuto, la sua arguzia e il suo formidabile talento. Era una vera leggenda della sua generazione e, per fortuna, continuerà a vivere in tante magnifiche interpretazioni sul grande schermo. Le mie condoglianze ai suoi ragazzi e a tutta la famiglia".