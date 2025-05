Lupin sta per tornare! Iniziate le riprese della Parte 4

News Serie TV

Omar Sy torna a vestire i panni dell'iconico Assane Diop nella quarta parte di Lupin: le ultime notizie dal set della serie Netflix.

Il ladro gentiluomo più amato di tutti sta finalmente per compiere il suo prossimo colpo da vero e proprio prestigiatore. Netflix ha fatto sapere che sono iniziate le riprese della Parte 4 di Lupin, confermando quindi il rinnovo di una delle sue serie più popolari di sempre. Per l'occasione ha mostrato anche la primissima foto scattata sul set (la vedete in alto) che ritrae il protagonista Omar Sy nuovamente nei panni dell'iconico Assane Diop e ha diffuso un video (lo vedete in basso) sui suoi social.

Il successo di Lupin su Netflix

La serie francese con Omar Sy nel ruolo di un ladro che si ispira alle gesta del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc ha conquistato il pubblico internazionale affermandosi come una delle produzioni non in lingua inglese più popolari nella storia di Netflix. Le prime tre parti occupano infatti rispettivamente il terzo, sesto e decimo posto nella classifica storica globale, a conferma del vasto seguito e dell’engagement internazionale della serie. Hanno contribuito a tenere gli spettatori incollati allo schermo sicuramente l'affascinante figura senza tempo di Arsène Lupin, il carisma del protagonista e l'inconfondibile cornice parigina. La serie è creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, con la partecipazione di Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine. La produzione è di Gaumont, in collaborazione con Carrousel Studios.

Dove eravamo rimasti? Le dichiarazioni di Omar Sy

La terza parte di Lupin ci aveva lasciati con molti interrogativi. Assane era tornato a a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma le cose non sono andate esattamente come credeva quando un nuovo grande colpo che ha pianificato non è andato a buon fine e il ritorno di sua madre Mariama, nonché di un suo vecchio nemico, ha sconvolto i suoi piani. Dopo essersi riunito con la sua famiglia e con sua madre, Assane ha messo in atto un piano per vendicarsi di Jean-Luc Keller e consegnarlo alla polizia. Poi si è costituito, in modo da proteggere la sia famiglia e far vivere i suoi cari tranquilli, lontani dai riflettori. Ma in carcere ha avuto l'ultima sorpresa: un libro di Lupin che arrivava direttamente da Hubert Pellegrini, l'uomo che lui stesso aveva fatto arrestare. Si è capito, quindi, che Assane è caduto in trappola. L'ennesima.

Tramite un comunicato, Omar Sy ha dichiarato: "Dico spesso che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta che ci torno, provo grande gioia. Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont ci siamo presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico. L'energia fresca portata da Carrousel Studios si integra perfettamente con questa visione. Non vedo l’ora di condividere i nuovi episodi con il maggior numero di persone possibile".