Lupin potrebbe tornare con una quarta parte? Parla l'ideatore della serie tv

Lupin è una delle serie tv più acclamate dal pubblico di Netflix e l'ideatore George Kay ha rivelato quante possibilità ha di tornare con un nuovo ciclo di episodi.

Il ladro gentiluomo con le fattezze di Omar Sy ha convinto il pubblico di Netflix. Lupin è da poco tornata sul servizio streaming con la terza parte, riportando l'uomo più ricercato di Francia a Parigi. Comodamente seduto nella Top 10 globale della piattaforma, il crime drama francese ha rimesso Assane Diop (personaggio ispirato ad Arsenio Lupin) al centro dell'attenzione e il pubblico s'interroga già su un possibile quarto ciclo di episodi. A raccontare di più è il creatore della Serie TV George Kay.

Lupin: La quarta parte si farà?

Ritenuto uno degli show non in lingua inglese più popolari di Netflix (gettonatissimo insieme ad altri titoli come Squid Game e La casa di carta), Lupin punta tutto sul fascino del suo protagonista, presentato sin da subito come un ladro gentiluomo, un uomo elegante e maestro del travestimento che si ispira per l'appunto al personaggio presentato dal romanzo di Maurice Leblanc. Ma qual è il suo futuro? A rispondere è il creatore George Kay. In un'intervista con Variety, ha parlato della possibilità di una quarta parte:

Ovviamente, abbiamo lavorato duramente su queste stagioni e abbiamo avuto la possibilità di vedere come ha reagito il mondo. Quindi direi che bisogna tenerne conto. Quando crei dinamiche tra i personaggi, imposti show del genere in modo che possano avere vita lunga così da non essere messi alle strette e non risulti difficile pensare a come continuare, perché credo sia più complicato far durare qualcosa che è destinato a una vita breve. Siamo partiti da una base molto ambiziosa e solida, quindi la storia potrà continuare se necessario.

Il creatore dello show è dunque positivo in merito a un possibile quarto capitolo di Lupin, sebbene ad oggi Netflix non abbia confermato il suo destino. Nel corso dell'intervista, George Kay ha rivelato com'è stato lavorare con Omar Sy che, oltre a essere il protagonista, figura anche come produttore esecutivo.

Mi è piaciuta l'idea di lavorare con Omar Sy su un adattamento dei libri di LeBlanc. Sono stato davvero fortunato perché non conoscevo i libri e non avevo il peso di dover adattare qualcosa. Ho semplicemente ascoltato le storie, le ho guardate, ho osservato l'idea che [i produttori] avevano per Omar, di realizzare in qualche modo una versione moderna di Lupin. Ed è stato davvero stimolante scegliere i dettagli dai libri e provare a presentare un personaggio che Omar potesse interpretare per il mondo moderno.