Lupin: Netflix annuncia finalmente la data della Parte 3, e non è per niente vicina

La serie francese di successo con Omar Sy tornerà sul servizio streaming in autunno.

Che l'annuncio della data di uscita della terza parte di Lupin fosse imminente lo si era capito ieri sera, quando Netflix aveva lanciato un giochino nelle proprie pagine social chiedendo ai fan di scovarla in giro per la piattaforma (gli indizi erano nascosti tra le immagini profilo). Sfortunatamente, al contrario delle più rosee intuizioni, l'attesa è ancora lunga. I nuovi sette episodi della popolare serie francese con Omar Sy, infatti, saranno disponibili solo dal 5 ottobre, come conferma ora il teaser poster.

Lupin 3: Cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Questo significa che saranno passati due anni e quattro mesi dall'ultima volta di Lupin in tv. Un sacco di tempo. In quell'occasione, Assane era riuscito a eludere le autorità e si era riconciliato con la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio Raoul. Aveva detto loro che, sebbene la sua battaglia contro Pellegrini fosse finalmente finita, doveva andarsene per la loro sicurezza, perché stava causando loro solo problemi. "Tornerò", aveva premesso. "Non mi vedrete, ma veglierò su di voi".

Ora in clandestinità, Assane deve imparare a vivere lontano dai suoi cari. Ma non per molto. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Tuttavia, i fantasmi del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.