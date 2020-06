Lucifer rinnovata ufficialmente per una sesta e ultima stagione!

News Serie TV

Il drama con Tom Ellis tornerà con un nuovo - e stavolta per davvero - ultimo ciclo di episodi in streaming su Netflix.

Netflix non dà il tempo ai fan di Lucifer di gioire per l'annuncio della data della quinta stagione, rivelata ieri, che già li sorprende con un'altra fantastica notizia: la serie con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi è stata rinnovata ufficialmente per una sesta e ultima stagione. "Ultima ultima", specifica il servizio di video in streaming dopo aver annunciato, oltre un anno fa, la quinta stagione come l'ultima per poi tornare sui propri passi in virtù dell'enorme successo della serie.

È stato il diavolo a farcelo fare. Lucifer tornerà per una sesta e ultima stagione. Ultima ultima eh. pic.twitter.com/T2Ovjb29OZ — Netflix Italia (@NetflixIT) June 23, 2020

Lucifer 6: I primi dettagli sull'ultima stagione

È ancora presto per avere informazioni dettagliate sulla sesta stagione e non sappiamo quanti saranno gli episodi del ciclo conclusivo. Sappiamo, tuttavia, che è assolutamente confermata la presenza degli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson che avevano già firmato per rimanere alla guida della serie oltre la quinta stagione, e, soprattutto, quella del protagonista Tom Ellis che solo poche settimane fa aveva finalmente raggiunto un accordo definitivo con la produzione per tornare nei panni dell'irresistibile Diavolo. Risolto il nodo del suo contratto, la notizia del rinnovo da parte di Netflix era attesa da un momento all'altro e ora è arrivata.

Il rinnovo anticipato da parte del servizio di video in streaming (che, lo ricordiamo, aveva già salvato la serie in seguito alla cancellazione da parte di FOX dopo tre stagioni) permetterà agli sceneggiatori di pianificare un'ultima - è il caso di dirlo - infernale stagione che accontenti i numerosissimi fan della serie. Nell'attesa, possiamo pensare al prossimo futuro e tornare a concentrarci sulla prima parte della quinta stagione di Lucifer che - finalmente lo sappiamo - debutterà su Netflix il prossimo 21 agosto come suggerisce il bollente video che vedete in basso.